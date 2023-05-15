UARU

UARU

CarbSAR: британские ученые проектируют «вязаный» спутник

НовостиТехнологии
- Реклама -

Две британские компании работают над проектом по созданию и запуску в космос новаторского недорогого радиолокационного спутника, часть которого будет связана на вязальной машине.

Компании Surrey Satellite Technology Limited и Oxford Space Systems работают над запуском на орбиту демонстрационной миссии CarbSAR, которая представит инновационную ребристую антенну для спутника.

Сам спутник будет обращаться на околоземной орбите и использовать радиолокационную технологию, которая позволит ему «видеть» сквозь облака и даже работать ночью. По словам учёных, спутник будет иметь небольшие размеры. Однако сможет делать чёткие фото.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Запуск в космос миссии, получившей название CarbSAR, эксперты надеются провести в следующем году.

Наиболее интересным и необычным элементом спутника станет его радиолокационная антенна, представляющая собой сетку, связанную из позолоченной титановой пряжи. Пряжу для радиолокатора спутника будет вязать специальная вязальная машина.

CarbSAR

Перед запуском сетка будет плотно сложена и должна развернуться, как только спутник окажется на орбите, образовав большой зонтик.

- Реклама -

Именно при помощи этой антенны шириной в 3 метра спутник сможет снимать изображения Земли.

По словам экспертов, в будущем данная технология позволит производить антенны ещё большего размера, которые будут вмещаться внутри ракет.

В двух британских компаниях, разрабатывающих спутник – Surrey Satellite Technology Limited и Oxford Space Systems – говорят, что начнут строить свой космический аппарат в этом году при поддержке правительства.

Он будет запущен на орбиту на борту американской ракеты, старт которой уже запланирован на 2024 год.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Во время миссии «Artemis 2» будут использованы лазеры для передачи с Луны видео высокой чёткости

NASA использует в будущей в миссии Artemis 2 лазеры для улучшения связи между космическими аппаратами американского агентства.
Новости

YouTube тестирует систему блокировки просмотра видео при включённом блокировщике рекламы

YouTube тестирует возможность блокировки воспроизведения видео в браузерах, пользователи которых включили опцию блокировки рекламы.
Новости

Эстония выдала лицензии операторам сетей 5G

Эстонский Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) раздал лицензии на развитие сетей 5G в диапазоне 24.7-27.1 ГГц.
Новости

lifecell предоставил абонентам в роуминге доступ к 5G

Оператор мобильной связи lifecell объявил о предоставлении возможности пользоваться 5G-связью абонентам в роуминге в некоторых странах.
Новости

MTV News прекращает работу после 36 лет своего существования

Закрытие редакции MTV News является еще одним примером того, как быстро меняется информационный ландшафт в эпоху цифровых технологий.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить