CarbSAR: британские ученые проектируют «вязаный» спутник

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Две британские компании работают над проектом по созданию и запуску в космос новаторского недорогого радиолокационного спутника, часть которого будет связана на вязальной машине.

Компании Surrey Satellite Technology Limited и Oxford Space Systems работают над запуском на орбиту демонстрационной миссии CarbSAR, которая представит инновационную ребристую антенну для спутника.

Сам спутник будет обращаться на околоземной орбите и использовать радиолокационную технологию, которая позволит ему «видеть» сквозь облака и даже работать ночью. По словам учёных, спутник будет иметь небольшие размеры. Однако сможет делать чёткие фото.

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Запуск в космос миссии, получившей название CarbSAR, эксперты надеются провести в следующем году.

Наиболее интересным и необычным элементом спутника станет его радиолокационная антенна, представляющая собой сетку, связанную из позолоченной титановой пряжи. Пряжу для радиолокатора спутника будет вязать специальная вязальная машина.

Перед запуском сетка будет плотно сложена и должна развернуться, как только спутник окажется на орбите, образовав большой зонтик.

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Именно при помощи этой антенны шириной в 3 метра спутник сможет снимать изображения Земли.

По словам экспертов, в будущем данная технология позволит производить антенны ещё большего размера, которые будут вмещаться внутри ракет.

В двух британских компаниях, разрабатывающих спутник – Surrey Satellite Technology Limited и Oxford Space Systems – говорят, что начнут строить свой космический аппарат в этом году при поддержке правительства.

Он будет запущен на орбиту на борту американской ракеты, старт которой уже запланирован на 2024 год.