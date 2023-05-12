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MTV News прекращает работу после 36 лет своего существования

НовостиТелевидение
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MTV News, один из самых известных информационных проектов в мире развлечений, закрывает свою редакцию. Это событие стало результатом масштабной реструктуризации, которую проводит Paramount Global – материнская компания CBS, Nickelodeon, Comedy Central и Showtime.

Согласно сообщениям американских СМИ, компания Paramount сокращает около 25% своего штата на фоне слабого рекламного рынка. Как следствие, популярный информационно-музыкальный телеканал, открывший новостную редакцию в конце 1980-х годов, был вынужден принять тяжелое решение о закрытии своего проекта.

Хотя MTV News уже несколько десятилетий не является большим игроком на информационном рынке, канал имел своих поклонников среди представителей Поколения X и миллениалов, которые устали от традиционных ведущих новостей. Редакция отмечалась своими интервью с ведущими артистами и ньюзмейкерами – от Мадонны до Принца.

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Новости от MTV News образца 2023 года были более краткими и менее масштабными, чем новости MTV News образца 1990-х и ранних 2000-х, когда они помогали определять направление развития поп-культуры и освещали события, которые оставались вне внимания традиционных СМИ. Однако редакция MTV News разделила судьбу многих других информационных проектов, которых в последние месяцы коснулись сокращения или закрытия – в частности, CNN, BuzzFeed News и Vice Media.

Закрытие редакции MTV News является еще одним примером того, как быстро меняется информационный ландшафт в эпоху цифровых технологий.

Ранее также стало известно о закрытии телеканала Barça TV, который осуществлял вещание на протяжении 24 лет.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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