MTV News прекращает работу после 36 лет своего существования

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MTV News, один из самых известных информационных проектов в мире развлечений, закрывает свою редакцию. Это событие стало результатом масштабной реструктуризации, которую проводит Paramount Global – материнская компания CBS, Nickelodeon, Comedy Central и Showtime.

Согласно сообщениям американских СМИ, компания Paramount сокращает около 25% своего штата на фоне слабого рекламного рынка. Как следствие, популярный информационно-музыкальный телеканал, открывший новостную редакцию в конце 1980-х годов, был вынужден принять тяжелое решение о закрытии своего проекта.

Хотя MTV News уже несколько десятилетий не является большим игроком на информационном рынке, канал имел своих поклонников среди представителей Поколения X и миллениалов, которые устали от традиционных ведущих новостей. Редакция отмечалась своими интервью с ведущими артистами и ньюзмейкерами – от Мадонны до Принца.

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Новости от MTV News образца 2023 года были более краткими и менее масштабными, чем новости MTV News образца 1990-х и ранних 2000-х, когда они помогали определять направление развития поп-культуры и освещали события, которые оставались вне внимания традиционных СМИ. Однако редакция MTV News разделила судьбу многих других информационных проектов, которых в последние месяцы коснулись сокращения или закрытия – в частности, CNN, BuzzFeed News и Vice Media.

Закрытие редакции MTV News является еще одним примером того, как быстро меняется информационный ландшафт в эпоху цифровых технологий.

Ранее также стало известно о закрытии телеканала Barça TV, который осуществлял вещание на протяжении 24 лет.