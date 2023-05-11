BI-анализ продаж – отслеживайте ключевые показатели в реальном времени

Раньше продажи считались бизнесом, основанном на интуиции. Предприниматели находили успешные решения, пользуясь методом проб и ошибок, что часто приводило к ненужным тратам и снижению рентабельности. Однако, как и сегодня, выбор целевой аудитории, ассортиментного ряда, поставщиков и другие факторы сильно влияют на конкурентоспособность компании. В наши дни, когда реализацией продукции в организации занимается целая команда, а объемы данных, которые они применяют для принятия решений, огромны, использование специальных аналитических инструментов является необходимостью.

Хотите изменить устаревший подход на прогрессивный? Настройте анализ продаж компании в Азербайджане. Программное обеспечение BI позволит обновлять входящие данные с указанной периодичностью и обрабатывать их в соответствии со встроенными алгоритмами. В результате менеджеры и ответственные сотрудники будут иметь прямой доступ к:

дашборду с ключевыми показателями эффективности;

анализу выполнения плана;

географии продаж;

сегментации товаров по объему и стабильности их реализации;

анализу доли рынка;

прогнозированию «что если».

Важным преимуществом современных BI-решений является возможность взаимодействия с ними специалистов отдела продаж напрямую. Им больше не придется запрашивать формирование отчетов в ИТ-отделе, а нужная информация будет всегда доступной. Кроме того, представление таблиц, графиков и дашбордов можно настраивать согласно собственным пожеланиям, что делает платформу легко адаптируемой в соответствии с потребностями и задачами отдельных специалистов.

Кто может использовать результаты анализа продаж

Ошибочно предполагать, что отчеты применяются только для подведения итогов и составления новых планов. Топ-менеджмент на основании достигнутых результатов может формировать стратегию развития бизнеса. Маркетологи оценивают эффективность рекламной кампании и реализованных каналов коммуникации. Финансовые специалисты могут определить рентабельность продуктов, каналов продаж и территорий, а также оценить результативность работы продавцов.

Внедрение аналитического решения позволяет эффективнее использовать рабочее время, увеличивает точность прогнозов и помогает максимизировать прибыль. Благодаря ему основная часть рутинных процессов и ежедневных вычислений будет происходить в фоновом режиме, удастся получить единый источник достоверных данных, которым смогут пользоваться специалисты разных подразделений внутри организации.