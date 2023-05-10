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В Армении озвучили сроки запуска 5G-связи в трёх крупнейших городах

НовостиТелеком
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Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении объявила о результатах тендеров на запуск сетей мобильной связи пятого поколения (5G). По информации, полученной от КРОУ, компании Telecom Armenia и MTS Armenia получили разрешения на использование радиочастот в диапазонах 700 МГц и 800 МГц соответственно.

Согласно условиям, компании должны в течение двух лет запустить мобильные широкополосные сети 5G в крупных городах Армении, таких как Ереван, Гюмри и Ванадзор. Ожидается, что это улучшит качество доступа к мобильному интернету в закрытых помещениях и повысит уровень надежности и безопасности связи.

Компания Telecom Armenia (бренд Team Telecom Armenia) предоставляет широкий спектр услуг связи на территории Армении, включая интернет, телевидение, мобильную и фиксированную связь. Ранее генеральный директор компании, Айк Есаян, заявил о планах в ближайшие два года запустить 5G-сеть в Ереване и других городах республики. Отметим, что в 2020-2022 году компания работала под брендом Beeline.

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MTS Armenia (бренд Viva-MTS), дочерняя компания российского оператора «МТС» в Армении, известна своими инновационными проектами в области мобильной связи. 6 апреля текущего года компания уже запустила свою 5G-сеть в Ереване. Она же стала первой в Армении. Затем, 14 апреля, Viva-MTS запустила сеть 5G и в Гюмри.

Ранее мы сообщали, что в Узбекистане запускают связь 5G.

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  • Метки
  • 5G

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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