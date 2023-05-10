Starlink сделал свои терминалы неуязвимыми для средств РЭБ

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Владельцам терминалов Starlink стала доступна новая функция, которая позволяет сделать их неуязвимыми к средствам РЭБ. Об этом сообщили в инструкции, опубликованной на странице «Народный Starlink» в Facebook.

Для защиты спутникового терминала от «глушилок» необходимо активировать специальный режим Use Starlink Positioning Exclusively в расширенных настройках терминала. После активации он начнет игнорировать сигналы встроенного в него GPS-приемника.

Однако стоит помнить, что при перезагрузке терминала нужно будет повторить эти действия, так как во время перезагрузки режим игнорирования сигналов GPS-приемника отключается. Также перед включением этой функции важно дождаться подключения терминала к спутниковым аппаратам, чтобы избежать задержек в установлении соединения.

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Добавим, что функция работает только на терминалах, программное обеспечение которых обновлено до версии 2023.12.2.

Отметим, что Starlink – это спутниковая сеть, созданная компанией SpaceX с целью обеспечить доступ к быстрому интернету в любой точке мира. За последнее время сервис зарекомендовал себя как надежное средство связи в отдаленных регионах, где нет возможности подключения к услугам наземных провайдеров. С началом российско-украинской войны в феврале 2022 года Starlink активно используется Вооруженными Силами Украины.

Недавно стало известно, что количество спутников Starlink на орбите превысило отметку в 4000.