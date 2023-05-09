VVC/H.266 назван самым эффективным кодеком будущего

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Кодек VVC/H.266 (Versatile Video Coding или Универсальное кодирование видео) обеспечивает экономию битрейта на 50% по сравнению с HEVC/H.265 и будет иметь более широкое применение, чем предыдущие кодеки. Об этом говорится в публикации AV Magazine.

VVC/H.266 (Versatile Video Coding или Универсальное кодирование видео) – очень интересный и очень нестандартный кодек, универсальная структура которого делает его подходящим для применения в целом ряде программ.

Кодек VVC/H.266 обеспечивает до 50% экономии битрейта по сравнению с HEVC/H.265 и одновременно обладает расширенными возможностями для эффективной передачи контента сверхвысокой чёткости: от видео в формате 4K и 8K до контента с расширенным динамическим диапазоном, а также видео в формате 360° и видео с эффектом погружения.

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На фоне общего ландшафта существующих видеокодеков VVC/H.266 имеет сильные позиции для поддержки программ просмотра видео по запросу. Согласно недавнему исследованию 3GPP, он предлагает наилучшие условия передачи видео с точки зрения экономии битрейта при сохранении качества изображения.

В отчёте «Эволюция компрессии в видеоцентрической экономике», подготовленном компанией Futuresource Consulting для InterDigital, рассматривается фундаментальная природа, состояние эволюции и критические особенности кодеков и видеостандартов. При этом учитывается, что видео становится повсеместным и спрос на видеоуслуги и развлечения растёт и диверсифицируется.

Руководитель видеолабораторий InterDigital Лайнел Ойзел отметил: «Видео меняет способы нашего общения и типы контента, который мы потребляем. А кодеки являются критически важным инструментом для удовлетворения нашего всеобъемлющего спроса на видео с большей эффективностью и более изобретательно, без ущерба для нашего восприятия. Мы продолжаем использовать наш опыт в компрессии видео и кодеках путём разработки инноваций и стандартов, которые улучшают нашу способность передавать высококачественный контент и создают новые способы взаимодействия с миром видео-развлечений».

Старший технологический аналитик Futuresource Consulting Саймон Форрест отметил: «Сегодня видео доминирует в интернет-трафике, более 3.5 миллиардов пользователей интернета транслируют или загружают видео в том или ином виде по крайней мере раз в месяц. Кроме того, по состоянию на конец 2022 года во всём мире было 1.47 миллиарда подписок на SVoD (видео по запросу по подписке). Причём количество подписчиков в этом секторе выросло на 12% по сравнению с прошлым годом».

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В публикации также отмечается, что количество программ для просмотра и распространения видео растёт. В 2022 году потребители тратили около 11% своего времени на просмотр контента с сайтов обмена видео. Это всего на 0.6% больше, чем в предыдущем году. Однако время, затраченное на просмотр видео, опубликованных в социальных сетях, выросло за тот же период на 24%. Исследование подтверждает, что потребность отрасли в использовании более эффективных кодеков усиливается.

Таким образом, VVC может стать новым стандартом для сжатия видео. Он уже начинает применяться в некоторых медиаустройствах и приложениях, и этот тренд будет усиливаться. Однако, как и любая новая технология, VVC может столкнуться с препятствиями в своем распространении, такими как высокие затраты на обновление оборудования и совместимость с другими технологиями.