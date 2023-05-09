Количество спутников Starlink на орбите превысило отметку в 4 000

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Запуск компанией SpaceX 56 спутников Starlink, состоявшийся 4 мая, стал ключевой вехой в развитии широкополосного спутникового проекта Илона Маска и в истории его ракеты Falcon-9.

В настоящее время новые спутники всё ещё двигаются к местам своей орбитальной «прописки», чтобы начать выполнять возложенные на них функции. Тем временем астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики сообщил, что, согласно его данным, количество имеющихся на орбите спутников SpaceX уже превысило отметку в 4 000 и движется к запланированной отметке в 4 340.

По словам астрофизика, компания уже имеет на орбите более 3 900 действующих спутников сети Starlink. При этом примерно 3 400 из них уже эксплуатируются, а ещё более 400 двигаются к проектным орбитальным слотам.

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Последняя на сегодняшний день запущенная группа (миссия 5-6) состоит из аппаратов версии 1.5 (Starlink V2 Mini) и вышла на начальную орбиту 298 на высоте 340 километров под углом наклона 43 градуса. После развёртывания спутники будут постепенно подниматься к орбите второго поколения Starlink: круговой орбите на высоте 530 километров, под углом наклона 43 градуса.

Этот запуск стал для SpaceX уже вторым с начала мая, однако впереди ещё много интересного. Если все пойдёт по плану SpaceX, то этот май станет самым активным месяцем ракетной компании за всю её историю, поскольку на его протяжении должно состояться 10 запусков. В частности, следует назвать ближайшие последовательные миссии Starlink с обоих берегов, а позже в этом месяце будут запущены спутники Arabsat 7B, Iridium-9, а также следующая партия спутников Starlink.