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Европейские игроки космической и телеком-отрасли делают ставку на спутниковое созвездие IRIS²

НовостиСпутниковая связь
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Несколько европейских компаний, работающих в области космических технологий и связи, заключили соглашение о партнёрстве. Всё это ради того, чтобы принять участие в объявленном Европейской Комиссией тендере, связанном с созданием планируемого европейского спутникового созвездия IRIS².

Целью запуска IRIS² является создание новой защищённой и безопасной инфраструктуры связи для нужд правительственных организаций, бизнеса и граждан.

Управлять открытым консорциумом будут компании Airbus Defense and Space, Eutelsat, Hispasat, SES и Thales Alenia Space. Костяк консорциума будут составлять команды компаний Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio и Thales.

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Совместными усилиями они планируют создать современное спутниковое созвездие на основе мультиорбитальной архитектуры, которая будет совместима с наземной экосистемой.

Благодаря партнёрству компаний, работающих в области космических технологий и связи, будет сформирована интегрированная команда для обмена опытом и разработками в сфере решений для безопасной спутниковой связи.

Консорциум будет поощрять присоединение стартапов, предприятий средней капитализации и МСП, что должно привести к формированию более инновационной и конкурентоспособной среды в европейском космическом секторе, где появятся новые бизнес-модели.

Целью интегрированной команды является развитие сотрудничества между всеми европейскими космическими игроками в цепочке создания стоимости подключения с целью обеспечения стратегической автономии ЕС путем предоставления безопасных и устойчивых государственных услуг.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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