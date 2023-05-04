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UARU

В Украину пытались ввезти 160 незадекларированных смартфонов Apple

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На таможенном посту «Малый Березный» на границе со Словакией закарпатские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину 160 смартфонов без декларирования и налогообложения. Речь идет об iPhone, производителем которых является американская компания Apple.

По словам представителей таможни, гражданка Украины на микроавтобусе «Mercedes-Benz» перевозила эти устройства из Чехии по просьбе незнакомца. Во время прохождения таможенных формальностей женщина сознательно выбрала «зеленый коридор», но таможенники смогли обнаружить незадекларированные телефоны разных моделей Apple при проверке багажного отсека.

За нарушение таможенных правил в отношении гражданки составлен протокол по статье 471 части 2 Таможенного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают наложение штрафа в размере 30% стоимости предметов правонарушения. Общая стоимость незаконно ввезенных телефонов, по предварительной оценке, составляет более миллиона гривен, но окончательную оценку их определит специалист-эксперт.

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Напомним, что украинское законодательство предусматривает декларирование и налогообложение всех товаров, которые ввозятся в Украину. Незаконный ввоз товаров без декларирования и уплаты таможенных пошлин может привести к серьезным правовым последствиям для нарушителя.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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