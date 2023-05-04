Крымский оператор начал работу в оккупированном Донецке

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1 мая крымский магистральный оператор связи «Миранда-медиа», принадлежащий «Ростелекому» на 19,99%, начал свою работу в оккупированном Донецке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Министерства цифровой трансформации РФ.

Появление нового оператора связи в регионе, по словам представителя ведомства, должно привести к снижению тарифов на услуги доступа в интернет и исключить возможность монополии.

«Миранда-медиа» стала вторым магистральным оператором связи в так называемой «Донецкой Народной Республике» после «Углетелекома». Напомним, юридическое лицо компании было зарегистрировано в Симферополе еще в 2004 году.

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По данным газеты «КоммерсантЪ», в ближайшее время «Миранда-медиа» должна стать единственным оператором связи на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. По информации источников, компания может поглотить нынешних операторов, работающих в «ДНР» и «ЛНР».