Церемонию коронации нового британского короля будут транслировать через модернизированную публичную 5G сеть

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Церемония коронации короля Чарльза ІІІ, запланированная на 6 мая 2023 года, станет первым событием, которое будут транслировать на территории Великобритании через публичную автономную сеть 5G (5GSA).

Провайдер услуг связи Vodafone заключил соглашение о партнёрстве с телекомпанией ITN, которое предусматривает выделение сегмента публичной сети 5GSA провайдера для организации трансляции церемонии коронации. По словам компании, это позволит быстро и безопасно передавать в прямом эфире сигнал из Вестминстера, где будет проходить церемония, в главный ньюзрум ITN на лондонской улице Грейс-Инн Роуд.

Компания ITN, готовящая информационные выпуски для телеканалов ITV, Channel 4 и Channel 5, планирует сделать трансляцию частью специальной программы ITV News.

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Технология сегментации сети – новая функция, поддерживаемая 5GSA. Одним из ключевых преимуществ данной функции является то, что она позволяет операторам услуг связи создавать отдельные и изолированные сети для различных случаев использования. Каждый сегмент сети можно настроить по-разному, и поскольку они изолированы друг от друга, производительность одного не повлияет на работу другого.

«Возможности, которые открывает перед нами 5GSA, поражают – искусственный интеллект, самоходные транспортные средства, голографические звонки, Интернет вещей и многое другое. 5GSA ускорит развитие цифровой экономики Великобритании и проложит путь к нашей новой цифровой эре», – сказал Ник Глиддон, бизнес-директор Vodafone в Великобритании.

Технологии преодолели в своём развитии немалый путь со дня коронации королевы Елизаветы II в 1953 году. Тогда церемонию транслировала компания BBC, и это стало первым крупным событием, которое транслировалось на весь мир.

В одной только Великобритании более 20 миллионов человек смотрели прямую трансляцию церемонии коронации Елизаветы II по телевидению. В этот раз количество зрителей, скорее всего, будет больше.

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Разработка технологии 5GSA имеет огромное значение для индустрии телерадиовещания, поскольку она позволяет установить минимальный порог скорости загрузки, чтобы гарантировать быструю и надежную загрузку цифрового контента для прямого потокового эфира.

Новая технология также устраняет риск перегрузки сети, обычно имеющий место во время массовых мероприятий, таких как коронация.