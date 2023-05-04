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Церемонию коронации нового британского короля будут транслировать через модернизированную публичную 5G сеть

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Церемония коронации короля Чарльза ІІІ, запланированная на 6 мая 2023 года, станет первым событием, которое будут транслировать на территории Великобритании через публичную автономную сеть 5G (5GSA).

Провайдер услуг связи Vodafone заключил соглашение о партнёрстве с телекомпанией ITN, которое предусматривает выделение сегмента публичной сети 5GSA провайдера для организации трансляции церемонии коронации. По словам компании, это позволит быстро и безопасно передавать в прямом эфире сигнал из Вестминстера, где будет проходить церемония, в главный ньюзрум ITN на лондонской улице Грейс-Инн Роуд.

Компания ITN, готовящая информационные выпуски для телеканалов ITV, Channel 4 и Channel 5, планирует сделать трансляцию частью специальной программы ITV News.

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Технология сегментации сети – новая функция, поддерживаемая 5GSA. Одним из ключевых преимуществ данной функции является то, что она позволяет операторам услуг связи создавать отдельные и изолированные сети для различных случаев использования. Каждый сегмент сети можно настроить по-разному, и поскольку они изолированы друг от друга, производительность одного не повлияет на работу другого.

«Возможности, которые открывает перед нами 5GSA, поражают – искусственный интеллект, самоходные транспортные средства, голографические звонки, Интернет вещей и многое другое. 5GSA ускорит развитие цифровой экономики Великобритании и проложит путь к нашей новой цифровой эре», – сказал Ник Глиддон, бизнес-директор Vodafone в Великобритании.

Технологии преодолели в своём развитии немалый путь со дня коронации королевы Елизаветы II в 1953 году. Тогда церемонию транслировала компания BBC, и это стало первым крупным событием, которое транслировалось на весь мир.

В одной только Великобритании более 20 миллионов человек смотрели прямую трансляцию церемонии коронации Елизаветы II по телевидению. В этот раз количество зрителей, скорее всего, будет больше.

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Разработка технологии 5GSA имеет огромное значение для индустрии телерадиовещания, поскольку она позволяет установить минимальный порог скорости загрузки, чтобы гарантировать быструю и надежную загрузку цифрового контента для прямого потокового эфира.

Новая технология также устраняет риск перегрузки сети, обычно имеющий место во время массовых мероприятий, таких как коронация.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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