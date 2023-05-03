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Ввоз в Украину генераторов и терминалов Starlink снова облагается налогом

НовостиСобытия
Фото: iStock
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Льготный период для товаров, необходимых для восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения доступа к интернету через систему Starlink, закончился в начале мая. Согласно сообщению Государственной таможенной службы, эти товары теперь подлежат налогообложению НДС и ввозной пошлине.

В результате, НДС и ввозная пошлина снова будут начисляться для этих товаров, которые импортируются бизнесом или гражданами (включая пересылку их в международных почтовых или экспресс-отправлениях). К таким товарам, в частности, относятся:

  • электрогенераторные установки и их части;
  • отдельные трансформаторы и инверторы;
  • отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;
  • системы для обеспечения спутникового доступа к интернету Starlink.

Следует отметить, что к категории товаров, также подлежащих налогообложению, входят и те, которые предоставляются энергетическим сообществом как помощь для восстановления и ремонта инфраструктуры энергетических предприятий.

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Напомним, что в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил постановление, которое освобождало от уплаты НДС и ввозной пошлины газогенераторы, электрические двигатели и генераторы, электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели, а также некоторые другие товары для энергетики и обеспечения тепла. Тогда такой шаг был обоснован массовыми ракетными ударами россиян по энергетическим объектам, что приводило к регулярным плановым и аварийным отключениям света в Украине.

Ранее исполнительный директор RETN Украины и Черноморского региона рассказывала, как функционирует сеть во время отключений электроэнергии и мультиповреждений.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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