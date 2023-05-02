Хакеры для угона автомобилей используют устройство, спрятанное в корпусе старого телефона Nokia 3310

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В Соединённых Штатах распространяется новый способ угона автомобилей. Данный метод не предусматривает использования отвёрток или каких-либо неуклюжих устройств. Похоже, что единственная необходимая угонщикам вещь – это старый телефон из эпохи 90-х.

В коротеньком ролике, загруженном на Youtube изданием Motherboard, мужчине удаётся успешно запустить двигатель автомобиля Toyota Rav4 с помощью одного кабеля и щелчка кнопками телефона Nokia 3310. Впрочем, реальность немного сложнее.

Секрет кроется совсем не в старом сотовом телефоне – на самом деле это лишь корпус от него. Внутри старой Nokia спрятано крошечное устройство, позволяющее угонщикам подключаться к системе управления автомобилей и вводить её в заблуждение, – написал недавно в своем блоге доктор Кен Тинделл, технический директор Canis Automotive Labs. Относительно легко преступники могут использовать эти устройства, чтобы завести двигатель автомобиля всего за несколько секунд и все это без ключа.

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Журналистам Motherboard удалось найти несколько web-сайтов и Telegram-каналов, рекламировавших такие устройства (некоторые были спрятаны в колонках JBL), предлагавшихся по цене от 2 700 до 19 600 долларов. Как пишет Motherboard, продавцы часто называют данную технологию устройствами аварийного запуска.

Господин Тинделл начал исследовать эти устройства после того, как у его друга из мира кибербезопасности — Яна Табора – угнали автомобиль, очевидно, с помощью одного из подобных устройств. Кен Тинделл приобрел такое устройство и смог разобраться в принципе его действия.

Работа устройства базируется на использовании так называемых «инъекций CAN» (сети контроллера). С помощью данной технологии устройство получает доступ к внутренней коммуникационной сети автомобиля и вводит в неё ошибочные сообщения, которые «как будто поступают из приёмника смарт-ключа», – пишет Тинделл. Бортовая система автомобиля доверяет этим внутренним сообщениям, не проверяя их, что делает процесс взлома относительно простым.

«Это устройство выполняет всю работу за угонщиков, – рассказал изданию Motherboard Тинделл. – Им нужно только взять два провода от устройства, отсоединить фару и вставить провода в нужные разъёмы в кузове автомобиля».

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Впрочем, Тинделл предложил и простое решение, которое поможет устранить уязвимость. Оно заключается в применении криптографического обмена сообщениями, шифровании, которое бы заставило транспортное средство проверять подлинность внутренних сообщений. Теперь остаётся только реализовать этот совет на практике.

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