UARU

UARU

Хакеры для угона автомобилей используют устройство, спрятанное в корпусе старого телефона Nokia 3310

Новости
- Реклама -

В Соединённых Штатах распространяется новый способ угона автомобилей. Данный метод не предусматривает использования отвёрток или каких-либо неуклюжих устройств. Похоже, что единственная необходимая угонщикам вещь – это старый телефон из эпохи 90-х.

В коротеньком ролике, загруженном на Youtube изданием Motherboard, мужчине удаётся успешно запустить двигатель автомобиля Toyota Rav4 с помощью одного кабеля и щелчка кнопками телефона Nokia 3310. Впрочем, реальность немного сложнее.

Секрет кроется совсем не в старом сотовом телефоне – на самом деле это лишь корпус от него. Внутри старой Nokia спрятано крошечное устройство, позволяющее угонщикам подключаться к системе управления автомобилей и вводить её в заблуждение, – написал недавно в своем блоге доктор Кен Тинделл, технический директор Canis Automotive Labs. Относительно легко преступники могут использовать эти устройства, чтобы завести двигатель автомобиля всего за несколько секунд и все это без ключа.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Журналистам Motherboard удалось найти несколько web-сайтов и Telegram-каналов, рекламировавших такие устройства (некоторые были спрятаны в колонках JBL), предлагавшихся по цене от 2 700 до 19 600 долларов. Как пишет Motherboard, продавцы часто называют данную технологию устройствами аварийного запуска.

Господин Тинделл начал исследовать эти устройства после того, как у его друга из мира кибербезопасности — Яна Табора – угнали автомобиль, очевидно, с помощью одного из подобных устройств. Кен Тинделл приобрел такое устройство и смог разобраться в принципе его действия.

Работа устройства базируется на использовании так называемых «инъекций CAN» (сети контроллера). С помощью данной технологии устройство получает доступ к внутренней коммуникационной сети автомобиля и вводит в неё ошибочные сообщения, которые «как будто поступают из приёмника смарт-ключа», – пишет Тинделл. Бортовая система автомобиля доверяет этим внутренним сообщениям, не проверяя их, что делает процесс взлома относительно простым.

«Это устройство выполняет всю работу за угонщиков, – рассказал изданию Motherboard Тинделл. – Им нужно только взять два провода от устройства, отсоединить фару и вставить провода в нужные разъёмы в кузове автомобиля».

- Реклама -

Впрочем, Тинделл предложил и простое решение, которое поможет устранить уязвимость. Оно заключается в применении криптографического обмена сообщениями, шифровании, которое бы заставило транспортное средство проверять подлинность внутренних сообщений. Теперь остаётся только реализовать этот совет на практике.

Ранее мы сообщали, что хакеры взломали Tesla Model Y за считанные секунды.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

На орбиту запущен ViaSat-3 – спутник связи размером с автобус

В компании Viasat подтвердили информацию о том, что состоялся успешный запуск телекоммуникационного спутника ViaSat-3 Americas.
Новости

США продлили приостановку проверки Украины на пиратство, но взяли на заметку Болгарию и Беларусь

Офис торгового представителя США добавил Болгарию и Белоруссию в контрольный список защиты прав интеллектуальной собственности.
Новости

¡Hola DAB! В Испании запускают цифровое радиовещание в стандарте DAB+ 

В ближайшее время планируется начать запуск сети цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в восемнадцати провинциях Испании.
Новости

Словенский оператор A1 Slovenija отключит сеть 3G в июне

Компания A1 Slovenija, являющаяся подразделением A1 Telekom Austria Group, планирует отказаться от эксплуатации мобильных сетей в 3G-стандарте.
Новости

Жители отдаленных регионов Канады смогут звонить через спутник

Компания Rogers Communications планирует подключать через спутник мобильные телефоны пользователей в отдалённых районах Канады.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить