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На орбиту запущен ViaSat-3 – спутник связи размером с автобус

НовостиСпутниковая связь
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В компании Viasat подтвердили информацию о том, что состоялся успешный запуск спутника ViaSat-3 Americas.

29 апреля спутник ViaSat-3 отправился в космос на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, которая была запущена со Стартового комплекса 39A (LC-39A) Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

Ракета-носитель обеспечила вывод спутника на геостационарную орбиту, где он будет размещен в позиции 88.9° западной долготы и будет предоставлять оттуда услуги широкополосного доступа. ViaSat-3 Americas – это сверхтяжёлый спутник. Он имеет массу в 6,7 тонн и размер с автобус.

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По прогнозам экспертов, спутники Ka-диапазона ViaSat-3 обеспечат возможность наиболее оптимального использования частотного ресурса в индустрии благодаря гибкости в перемещении и концентрации этой емкости практически везде, где есть спрос – будь то на земле, в океане или в воздухе.

Планируется, что первые два спутника будут использоваться главным образом для предоставления услуг на территории Южной и Северной Америки и региона EMEA соответственно. Спутник ViaSat-3 EMEA сейчас проходит испытания на заводе Boeing в Эль-Сегунди, Калифорния.

Третий спутник ViaSat-3 находится на этапе окончательной интеграции и тестирования рабочих модулей на объекте Viasat в Темпе, штат Аризона. Он будет предоставлять услуги связи пользователям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а его запуск завершит глобальное покрытие услуг Viasat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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