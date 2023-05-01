На орбиту запущен ViaSat-3 – спутник связи размером с автобус

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В компании Viasat подтвердили информацию о том, что состоялся успешный запуск спутника ViaSat-3 Americas.

29 апреля спутник ViaSat-3 отправился в космос на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, которая была запущена со Стартового комплекса 39A (LC-39A) Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

Ракета-носитель обеспечила вывод спутника на геостационарную орбиту, где он будет размещен в позиции 88.9° западной долготы и будет предоставлять оттуда услуги широкополосного доступа. ViaSat-3 Americas – это сверхтяжёлый спутник. Он имеет массу в 6,7 тонн и размер с автобус.

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По прогнозам экспертов, спутники Ka-диапазона ViaSat-3 обеспечат возможность наиболее оптимального использования частотного ресурса в индустрии благодаря гибкости в перемещении и концентрации этой емкости практически везде, где есть спрос – будь то на земле, в океане или в воздухе.

Планируется, что первые два спутника будут использоваться главным образом для предоставления услуг на территории Южной и Северной Америки и региона EMEA соответственно. Спутник ViaSat-3 EMEA сейчас проходит испытания на заводе Boeing в Эль-Сегунди, Калифорния.

Третий спутник ViaSat-3 находится на этапе окончательной интеграции и тестирования рабочих модулей на объекте Viasat в Темпе, штат Аризона. Он будет предоставлять услуги связи пользователям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а его запуск завершит глобальное покрытие услуг Viasat.