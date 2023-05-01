Как заряжаются смарт-часы: что нужно знать покупателям

Носимые гаджеты давно стали неотъемлемым элементом повседневного образа для многих активных людей. К примеру, беспроводные наушники позволяют общаться по телефону в режиме Hands Free, при этом пользователю не приходится путаться в проводах. Еще один из носимых девайсов, который бьет все рекорды популярности в Украине, – смарт-часы и фитнес-трекеры. Поскольку они функционируют в автономном режиме, производитель устанавливает аккумуляторные батареи невысокой емкости. Соответственно, у покупателей возникают вопросы: как правильно заряжать смарт-часы?

Способы зарядки смарт-часов

По мере совершенствования технологий, совершенствуются и способы зарядки. Вы можете купить смарт часы, которые заряжаются различными методами:

по старинке от зарядного устройства через USB-кабель;

беспроводным способом – передача энергии осуществляется посредством электромагнитных волн;

при помощи магнитных адаптеров, которые подключаются к зарядным клеммам на корпусе часов, а другой конец – к ЗУ;

зарядка в форме прищепки.

Какой бы способ не поддерживали ваши смарт-часы, заряжать их рекомендуют при помощи оригинальных аксессуаров, которые шли в комплекте. Это гарантирует длительный срок службы аккумулятора и самого гаджета.

Как правильно заряжаются смарт-часы

Все правила изложены в инструкции. К примеру, если используете магнитный адаптер, магнит соединяют с клеммами на корпусе, магнитный адаптер должен прилегать к ним плотно, что обеспечивает хороший контакт.

Беспроводной способ и реверсивная зарядка (от смартфона) доступны лишь для некоторых самых продвинутых моделей. Например, смарт-часы Galaxy Watch нужно положить на заднюю панель смартфона Samsung, включив в телефоне функцию PowerShare. Зарядка начнется лишь в том случае, если заряд батареи на телефоне выше 30 процентов.

Широко применяются и док-станции для беспроводной зарядки, которые также поддерживают технологию PowerShare.

Как долго смарт-часы держат заряд

Недорогие устройства и фитнес-трекеры с минимальным набором функционала могут работать на одной зарядке до месяца. Если же вы используете Apple Watch или умные часы других брендов, при этом одновременно включаете различные функции, заряжать их приходится каждый день.

Рекомендации экспертов по поводу правильной зарядки смарт-часов:

литий-полимерные аккумуляторы плохо переносят полный разряд;

не заряжайте часы до 100%. Оптимальный уровень – в пределах от 40 до 80 процентов;

ставьте часы на зарядку при комнатной температуре;

используйте « родные » аксессуары.

Иногда пользователи сталкиваются с тем, что смарт-часы заряжаются дольше обычного. Это связано со следующими причинами:

Выход из строя ЗУ; Повреждение кабеля; Неплотный контакт; Повреждения самих часов или АКБ; Много активированных процессов, которые расходуют ресурсы батареи.

Если зарядка часов происходит слишком медленно (более двух часов), имеет смысл обратиться в сервисный центр для выяснения причин неисправности.