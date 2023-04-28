Словенский оператор A1 Slovenija отключит сеть 3G в июне

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Компания A1 Slovenija, являющаяся подразделением A1 Telekom Austria Group, планирует отказаться от эксплуатации мобильных сетей в 3G-стандарте. Отключение сетей третьего поколения запланировано на 30 июня текущего года. Об этом сообщили в компании.

«Отказ от использования технологии 3G является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития и развития мобильной сети пятого поколения», – говорится в заявлении A1 Slovenija.

Компанией A1 Slovenija построена современная и надежная сеть мобильной связи на основе технологий 4G/LTE и 5G. Сеть же в стандарте 3G используется только некоторыми старыми устройствами, которые, главным образом, предназначены для передачи данных, – пояснили в компании.

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Крупнейший телекоммуникационный оператор Словении – Telekom Slovenije – отказался от использования технологии 3G еще летом 2022 года.

В настоящее время сеть 5G охватывает около 70% населения Словении, а к концу 2025 года доступ к ней будут иметь 98% граждан страны.

Ранее мы сообщали, что польский оператор Orange Polska начнет отключать сеть 3G осенью этого года.