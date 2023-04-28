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Словенский оператор A1 Slovenija отключит сеть 3G в июне

НовостиТелеком
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Компания A1 Slovenija, являющаяся подразделением A1 Telekom Austria Group, планирует отказаться от эксплуатации мобильных сетей в 3G-стандарте. Отключение сетей третьего поколения запланировано на 30 июня текущего года. Об этом сообщили в компании.

«Отказ от использования технологии 3G является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития и развития мобильной сети пятого поколения», – говорится в заявлении A1 Slovenija.

Компанией A1 Slovenija построена современная и надежная сеть мобильной связи на основе технологий 4G/LTE и 5G. Сеть же в стандарте 3G используется только некоторыми старыми устройствами, которые, главным образом, предназначены для передачи данных, – пояснили в компании.

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Крупнейший телекоммуникационный оператор Словении – Telekom Slovenije – отказался от использования технологии 3G еще летом 2022 года.

В настоящее время сеть 5G охватывает около 70% населения Словении, а к концу 2025 года доступ к ней будут иметь 98% граждан страны.

Ранее мы сообщали, что польский оператор Orange Polska начнет отключать сеть 3G осенью этого года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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