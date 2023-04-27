Bosch покупает американского производителя микросхем TSI Semiconductors

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В компании Bosch заявили, что завод TSI Semiconductors станет третьим столпом внутреннего производства полупроводников, присоединившись к двум другим производственным предприятиям в Германии.

В среду немецкий конгломерат Bosch сообщил, что покупает американского производителя микросхем – компанию TSI Semiconductors – за полтора миллиарда долларов и переводит его производственные мощности на современные стандарты.

Благодаря запланированному приобретению компания Bosch до конца 2030 года значительно расширит свой глобальный портфель полупроводников из карбида кремния (SiC).

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Начиная с 2026 года первые чипы будут производиться на 200-миллиметровых пластинах, созданных на основе инновационного материала карбида кремния.

TSI Semiconductors, имеющая штат в 250 работников, специализируется на производстве специальных интегральных микросхем или же ASIC.

В настоящее время компания, главным образом, разрабатывает и производит крупные партии микросхем на 200-миллиметровых кремниевых пластинах для применения в сфере мобильной связи, телекоммуникаций, энергетики и сфере естественных наук.

На раннем этапе Bosch инвестировала в разработку и производство микросхем SiC.

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С 2021 года компания использует собственные, запатентованные, очень сложные технологические процессы для их массового производства на своём заводе в Ройтлингене вблизи Штутгарта.

Спрос на микросхемы для нужд автомобильной промышленности остаётся высоким. В компании Bosch прогнозируют, что к 2025 году в каждом новом автомобиле будет интегрировано в среднем 25 её микросхем.

Ранее мы сообщали, что США ввели санкции против главных производителей микросхем в России.