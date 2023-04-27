5G идет в село: американцы в отдаленных районах получат улучшенную связь

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Результаты аукциона на частоты С-диапазона, проходившего в 2021 году, начинают приносить свои плоды.

До конца текущего года клиенты услуг компании Verizon, проживающие в сельской местности и подключенные к сетям 5G, смогут увидеть заметный скачок в скорости передачи данных. Об этом пишет издание The Verge.

В ходе презентации финансового отчета, проведенной телекоммуникационным гигантом, были объявлены планы по расширению сети 5G в С-диапазоне. Данный диапазон использует частотный ресурс для обеспечения более высокой скорости передачи данных в широком масштабе. Указанное расширение сети предусматривает охват большего количества сельских и пригородных районов, и должно быть завершено до декабря 2023 года.

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Какие именно территории будет охватывать расширение – пока не известно. В ходе разговора о доходах генеральный директор Verizon Ханс Вестберг отметил, что покрытие сетей 5G компании в C-диапазоне развёрнуто на 70 из 406 доступных рынков – преимущественно в городах и на пригородных территориях. «Осталось 330 рынков, ожидающих C-диапазон», – сказал Вестберг. Он не уточнил, сколько из этих рынков будет охвачено расширением сети, которое состоится до конца текущего года, но подтвердил, что большинство будущих развёртываний будут сосредоточено на пригородных и сельских районах.

Использование частот в C-диапазоне является важной составляющей планов Verizon по расширению покрытия в сельской местности. C-диапазон не может сравниться с экстремальной скоростью диапазона миллиметровых волн (mmWave). Однако сигнал в C-диапазоне может распространяться на гораздо большие расстояния при использовании меньшего количества башен сотовой связи. Сигнал в С-диапазоне также значительно легче по сравнению с миллиметровыми волнами проникает в здания и обеспечивает более высокие показатели скорости передачи данных, чем стандартные сети Verizon в диапазоне 5G.

На аукционе Федеральной комиссии связи, который проходил еще в 2021 году, компания Verizon потратила 45.4 миллиарда долларов на приобретение лицензий на использование частотного спектра C-диапазона. Тогда оператор выиграл от 140 до 200 МГц спектра C-диапазона на всех 406 рынках США (158 из которых считаются «преимущественно сельскими»). Развёртывание сетей проходило в дальнейшем поэтапно, поскольку большая часть лицензированного спектра уже использовалась и нуждалась в очистке перед перераспределением. Хотя приобретение предполагало, что компания Verizon сможет предоставлять услуги 5G связи в С-диапазоне «начиная с 2024 года» более 250 миллионам пользователей.

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