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Google начала предлагать подключение к интернету на скорости до 8000 Мбит/с

НовостиТелеком
Фото: Time
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Компания Google продолжает улучшать свою сеть широкополосного оптоволоконного доступа Google Fiber. В настоящее время она предлагает пользователям скорость доступа в сеть интернет до 8 000 Мбит/с, что является новым рекордом для американской компании.

Ранее Google предлагала услуги с максимальной скоростью 1 000 Мбит/с. Сегодня пользователи могут выбирать тарифы от 1 000 Мбит/с (1 Gig) за 70 долларов в месяц до 8 000 Мбит/с (8 Gig) за 150 долларов в месяц. Кроме того, при подключении пользователи получают маршрутизатор Wi-Fi 6, маршрутизатор для развёртывания Mesh-сети и 1 ТБ в хранилище Google, а также бесплатную установку оптоволокна.

Google Fiber 8Gig

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Google утверждает, что пользователю их сети потребуется всего 10 секунд, чтобы загрузить файл объемом 10 ГБ. Однако, на данный момент сервис Google Fiber доступен только в 10 штатах США, хотя компания работает над тем, чтобы расширить свои услуги и предоставлять их во всех крупных городах страны.

Google продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие своей сети, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг и удовлетворить потребности своих пользователей. Несмотря на то, что Google является одним из новичков на рынке широкополосного доступа США, компания постоянно совершенствует свои технологии и стремится удерживать лидирующие позиции в этой области.

Ранее мы сообщали, что Google запустил 5-гигабитный интернет в некоторых городах США.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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