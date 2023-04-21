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Приобретение надежного ИБП

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Источник бесперебойного питания (UPS либо ИБП) — незаменимый элемент для компьютерной техники. Однако достаточно часто на нем экономят. Этого делать не рекомендуется, поскольку из-за непредвиденного отключения электроэнергии или скачков напряжения оборудование может выйти из строя или произойдет потеря данных. Отметим, что подобный ущерб может превысить стоимость источника бесперебойного питания.

В продаже в интернет-магазине 220 Volt есть различные типы UPS по ссилке: https://220volt.com.ua/istochniki-besperebojnogo-pitaniya.htm. Часть из них имеют приемлемую цену. Чаще всего это касается приборов с минимальным набором функций, обеспечивающих резервное питание. При внезапном отключении электричества устройство может поддерживать работу ПК до 15 минут. Длительность этого периода зависит от мощности подключенного компьютера.

Источник бесперебойного питания (UPS либо ИБП)

Правила выбора ИБП

Рассмотрим следующие рекомендации, которых следует придерживаться при покупке UPS:

  1. Мощность устройства. Определенные модели источников бесперебойного питания возможно приобрести в виде автономного электронного блока, а позже доукомплектовать необходимым количеством аккумуляторов. Мощность бесперебойника должна превышать уровень, защищаемого оборудования на 20 – 30%. При необходимости подключения нескольких пользователей к одному устройству нужно просчитать коэффициент одновременности. В том случае, если под защитой находится только бытовая нагрузка, следует просуммировать мощность каждого потребителя. Например, несколько розеток, куда подключена компьютерная техника, интернет-маршрутизатор (роутер) и аварийное освещение. Получится около 1.5 кВт.
  2. Продолжительность автономной работы. Лучше покупать устройства, обладающие приемлемым запасом времени. Однако этот ресурс упирается в стоимость аккумуляторов. Часто цена на батарею составляет чуть ли не всю стоимость общей цены бесперебойного блока. Приемлемым показателем является 15-минутный промежуток времени автономной работы. Этого достаточно, чтобы правильно завершить работу ПК или подключить электрогенератор. Ставку делать на максимальный срок автономной работы рекомендуется в случае, если требуется защитить систему отопления и автоматику котла. Это продиктовано тем, что отключение может произойти в зимний период, и даже в тот момент, когда дома никого нет. Отдельные типы ИБП способны находится в автономном режиме более 6 часов.
  3. Наличие контроля и стабилизации напряжения. Если присутствуют скачки напряжения, рекомендуем приобрести UPS, который работает в линейно-интерактивном режиме.

Источник бесперебойного питания по сути выступает мощнейшим аккумулятором благодаря, которому становится возможным защитить бытовую и компьютерную технику от различных перебоев возможных в электросети.

Источник бесперебойного питания (UPS либо ИБП)

Для каждого домовладения желательно отдельно продумывать покупку ИБП, поскольку у каждого из нас есть различные типы техники, которая отличается потреблением и наличием собственной защиты от электрических сбоев.

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