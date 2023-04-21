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UARU

Китайские ученые передали спутник в управление искусственному интеллекту: что из этого вышло?

НовостиСпутниковая связь
Иллюстрация: Axios Media Trends
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Китайский спутник, «оснащённый» искусственником интеллектом, решил внимательнее присмотреться к территориям Индии и Японии. Причину, заставившую искусственный интеллект принять решение о направлении спутниковых систем наблюдения в сторону конкретных территорий, учёные пока не установили.

Недавно китайские учёные передали искусственному интеллекту временный полный контроль над экспериментальным спутником дистанционного зондирования с целью наблюдения за его возможностями, что, очевидно, заставило спутник сфокусироваться на Индии и Японии, – сообщает South China Morning Post.

В публикации издания говорится, что спутником Qimingxing 1 управляла наземная система на основе искусственного интеллекта без вмешательства человека. Эта система выбрала несколько мест на Земле, приказав спутнику присмотреться к ним повнимательнее.

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По данным китайских СМИ, учёные не предоставили объяснений, почему искусственный интеллект избрал именно эти места. Сообщается, что искусственный интеллект решил наблюдать за избранными районами в Патне в Бихаре, где расквартирован Бихарский полк индийской армии. Это то самое подразделение армии, которое сошлось с китайскими военными в смертельной схватке в долине Галван в Ладакхе в 2020 году.

Искусственный интеллект также изъявил желание внимательно осмотреть японскую Осаку, один из самых загруженных портов, в который время от времени заходят корабли ВМС США.

На сегодняшний день технология искусственного интеллекта не предпринимает действий самостоятельно – без приказов и поручений со стороны человека. Китайские исследователи хотели изменить нарратив и создали текстовую библиотеку данных со всего мира. Эти данные, собранные в соответствии с тем, как они используются для обучения ChatGPT, дадут искусственному интеллекту возможность понять поведение людей и позволят давать указания более чем 260 спутникам дистанционного зондирования на орбите, которые сейчас «сидят без дела».

«Спутники – дорогие игрушки с ограниченным сроком эксплуатации. Поэтому следует срочно найти возможность получить максимальную отдачу от них с помощью новых орбитальных решений», – говорят китайские исследователи.

Ранее Китай сообщил об успешном вертикальном приземлении ракеты.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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