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Китайский спутник, «оснащённый» искусственником интеллектом, решил внимательнее присмотреться к территориям Индии и Японии. Причину, заставившую искусственный интеллект принять решение о направлении спутниковых систем наблюдения в сторону конкретных территорий, учёные пока не установили.

Недавно китайские учёные передали искусственному интеллекту временный полный контроль над экспериментальным спутником дистанционного зондирования с целью наблюдения за его возможностями, что, очевидно, заставило спутник сфокусироваться на Индии и Японии, – сообщает South China Morning Post.

В публикации издания говорится, что спутником Qimingxing 1 управляла наземная система на основе искусственного интеллекта без вмешательства человека. Эта система выбрала несколько мест на Земле, приказав спутнику присмотреться к ним повнимательнее.

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По данным китайских СМИ, учёные не предоставили объяснений, почему искусственный интеллект избрал именно эти места. Сообщается, что искусственный интеллект решил наблюдать за избранными районами в Патне в Бихаре, где расквартирован Бихарский полк индийской армии. Это то самое подразделение армии, которое сошлось с китайскими военными в смертельной схватке в долине Галван в Ладакхе в 2020 году.

Искусственный интеллект также изъявил желание внимательно осмотреть японскую Осаку, один из самых загруженных портов, в который время от времени заходят корабли ВМС США.

На сегодняшний день технология искусственного интеллекта не предпринимает действий самостоятельно – без приказов и поручений со стороны человека. Китайские исследователи хотели изменить нарратив и создали текстовую библиотеку данных со всего мира. Эти данные, собранные в соответствии с тем, как они используются для обучения ChatGPT, дадут искусственному интеллекту возможность понять поведение людей и позволят давать указания более чем 260 спутникам дистанционного зондирования на орбите, которые сейчас «сидят без дела».

«Спутники – дорогие игрушки с ограниченным сроком эксплуатации. Поэтому следует срочно найти возможность получить максимальную отдачу от них с помощью новых орбитальных решений», – говорят китайские исследователи.

Ранее Китай сообщил об успешном вертикальном приземлении ракеты.