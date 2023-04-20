Сингапур заблокировал почти 300 нелегальных стриминговых сайтов

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В Антипиратской коалиции (CAP) при Ассоциации видеоиндустрии стран Азии (AVIA) отметили успех последних решений о блокировках, вынесенных Верховным судом Сингапура.

С учётом 20 нелегальных стриминговых сайтов и связанных с ними доменов, заблокированных недавно, общее количество заблокированных ресурсов в Сингапуре достигает почти 300.

По данным AVIA, во время последней кампании, инициированной членами CAP совместно с BBC Studios, LaLiga, Премьер-лигой и TVB International, были заблокированы сотни нелегальных стриминговых сайтов, предлагавших доступ к наиболее востребованному контенту, включая премиальный спорт, драмы и развлекательные программы.

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Согласно новому исследованию, проведенному YouGov для AVIA, блокировка сайтов продолжает иметь многочисленные положительные последствия.

Исследование показывает, что Сингапур имеет не только самый высокий в регионе уровень осведомлённости потребителей об опасностях и рисках, связанных с доступом к нелегальным источникам контента в интернете, но и самый высокий уровень подписок на легальные каналы получения контента.

Ранее мы сообщали, что в Польше закрыли один из самых больших пиратских сайтов.