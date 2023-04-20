UARU

UARU

Сингапур заблокировал почти 300 нелегальных стриминговых сайтов

Новости
- Реклама -

В Антипиратской коалиции (CAP) при Ассоциации видеоиндустрии стран Азии (AVIA) отметили успех последних решений о блокировках, вынесенных Верховным судом Сингапура.

С учётом 20 нелегальных стриминговых сайтов и связанных с ними доменов, заблокированных недавно, общее количество заблокированных ресурсов в Сингапуре достигает почти 300.

По данным AVIA, во время последней кампании, инициированной членами CAP совместно с BBC Studios, LaLiga, Премьер-лигой и TVB International, были заблокированы сотни нелегальных стриминговых сайтов, предлагавших доступ к наиболее востребованному контенту, включая премиальный спорт, драмы и развлекательные программы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Согласно новому исследованию, проведенному YouGov для AVIA, блокировка сайтов продолжает иметь многочисленные положительные последствия.

Исследование показывает, что Сингапур имеет не только самый высокий в регионе уровень осведомлённости потребителей об опасностях и рисках, связанных с доступом к нелегальным источникам контента в интернете, но и самый высокий уровень подписок на легальные каналы получения контента.

Ранее мы сообщали, что в Польше закрыли один из самых больших пиратских сайтов.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Европейские операторы создали первую в мире систему телевизионного роуминга

Компании Telefónica и Siminn стали первопроходцами в реализации первого в мире сценария телевизионного роуминга, основанного на стандарте открытого кэширования.
Новости

Конец эпохи. Netflix закрывает сервис DVD-проката

Компания Netflix объявила о закрытии в конце текущего года своей службы доставки DVD-дисков, которая работала под брендом DVD.com.
Новости

«Киевстар» снизил абонплату в популярном тарифе

Компания запустила услугу «Суперсила Экономия» в тарифе «LOVE UA На Максимум», которая позволит клиентам экономить на услугах связи.
Новости

Американец подал в суд на Netflix из-за использования его фотографии в документальном фильме о реальных преступлениях

Американец подал в суд на Netflix за неправомерное использование в документальной ленте о реальных преступлениях фотографии, на которой он держит в руке топор.
Новости

Starlink заблокирует терминалы пользователей из Украины за загрузку пиратского контента, – СМИ

В сообщении SpaceX обратилась к абонентам с просьбой соблюдать законодательство относительно авторских прав и других прав на интеллектуальную собственность.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить