Как выбрать двухдверный холодильник Side By Side

Выбор двухдверного холодильника Side By Side – это ответственный шаг, который может сэкономить время и деньги в будущем. Широкий ассортимент типов и марок таких холодильников, представленных сегодня на украинском рынке, может вызвать затруднения в выборе. Поэтому перед покупкой такого холодильника, необходимо учитывать множество факторов, чтобы выбрать подходящую модель, которая будет отвечать всем вашим потребностям. В данной статье мы рассмотрим ключевые факторы, которые стоит учитывать при выборе холодильника Side by Side.

Что представляет собой холодильник Side by Side

Холодильники Side by Side – это двухдверные холодильники, в которых дверцы расположены бок о бок – что, впрочем, понятно из названия (Side by Side в переводе с английского – «бок о бок»). Одна дверца ведёт в холодильную камеру, а за второй находится морозилка. При этом ни над, ни под ними больше нет ни выдвижных ящиков, ни дверей.

Холодильники данного типа впервые были предложены фирмой Amana ещё в 1949 году. И с тех пор холодильники Side by Side https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/holodilniki_sbs.html являются популярным элементом интерьера кухонь по всему миру. Этим они обязаны элегантному дизайну и приемлемой цене.

Плюсы и минусы холодильников Side by Side

Когда речь идет о приобретении холодильника типа Side by Side, то необходимо учитывать, что это не самый дешевый вариант на рынке. Поэтому перед тем, как сделать выбор в пользу такой модели, нужно обязательно изучить все ее преимущества и недостатки, а также разобраться в том, как она отличается от других типов холодильников. Не стоит полагаться только на рекламные проспекты, так как они могут не отразить все важные детали и особенности модели. Тщательно изучите характеристики холодильников Side by Side, и только после этого примите решение о покупке, чтобы быть уверенным в своем выборе.

Плюсы:

Широкий диапазон цен : стоимость холодильников Side by Side может отличаться в зависимости от конкретной модели и бренда. Однако, учитывая широкий выбор холодильников данного типа, всегда можно найти что-то по приемлемой цене.

: стоимость холодильников Side by Side может отличаться в зависимости от конкретной модели и бренда. Однако, учитывая широкий выбор холодильников данного типа, всегда можно найти что-то по приемлемой цене. Возможность хранить продукты упорядочено : в некоторых моделях холодильников продукты могут легко затеряться или завалиться на дно морозильной камеры. В то же время холодильники Side by Side позволяют раскладывать продукты в идеальном порядке.

: в некоторых моделях холодильников продукты могут легко затеряться или завалиться на дно морозильной камеры. В то же время холодильники Side by Side позволяют раскладывать продукты в идеальном порядке. Удобство в использовании : такой тип холодильника позволяет разместить те или иные продукты на уровне, идеальном для вашего домохозяйства. Например, продукты для детей можно без проблем выложить на уровне, соответствующем их росту.

: такой тип холодильника позволяет разместить те или иные продукты на уровне, идеальном для вашего домохозяйства. Например, продукты для детей можно без проблем выложить на уровне, соответствующем их росту. Чистые внутри и элегантные снаружи: камеры холодильника Side by Side достаточно легко и просто содержать в чистоте и порядке, а внешний вид таких холодильников отличается стильным дизайном. Такой холодильник идеально впишется в интерьер современной кухни.

Минусы:

Ограниченная ширина полок : несмотря на значительные размеры камер холодильников Side by Side, полки, установленные в них, немного уже по сравнению с полками, которые используются в других типах холодильников. Это может стать причиной неудобства при хранении определенных продуктов.

: несмотря на значительные размеры камер холодильников Side by Side, полки, установленные в них, немного уже по сравнению с полками, которые используются в других типах холодильников. Это может стать причиной неудобства при хранении определенных продуктов. Некоторые модели имеют недостаточную ёмкость : в зависимости от выбранной модели, покупатель может столкнуться с проблемой недостаточной ёмкости камер по сравнению с моделями других типов. Эту проблему можно решить, купив более широкий холодильник Side by Side, однако такой выбор не всегда подходит для маленьких или узких кухонь.

: в зависимости от выбранной модели, покупатель может столкнуться с проблемой недостаточной ёмкости камер по сравнению с моделями других типов. Эту проблему можно решить, купив более широкий холодильник Side by Side, однако такой выбор не всегда подходит для маленьких или узких кухонь. Высокое потребление энергии: особенности конструкции холодильников Side by Side являются причиной того, что при открытии дверцы наружу выходит большее количество охлаждённого воздуха. Это приводит к повышенному потреблению энергии и сказывается на счетах за электричество.

Типы и стили холодильников Side by Side

При выборе холодильника Side by Side необходимо обратить внимание на различные типы и стили, представленные на рынке. В частности, сегодня доступны модели с классическим дизайном, такие как черные или белые холодильники с хромированными элементами. Также есть модели с более современным дизайном, например, с зеркальной отделкой или с панелями из нержавеющей стали. Важно учитывать не только внешний вид холодильника, но и его функциональность и соответствие индивидуальным потребностям каждой семьи.

Сегодня наиболее популярны следующие типы данных холодильников:

Отдельно стоящие холодильники : Отдельно стоящий холодильник Side by Side является автономным устройством, имеющим соответствующий дизайн и конструкцию, которое можно установить в любом удобном месте. Приобретая такой холодильник, вы сможете свободно перемещать его, а также перевозить из одного помещения в другое, например, при переезде.

: Отдельно стоящий холодильник Side by Side является автономным устройством, имеющим соответствующий дизайн и конструкцию, которое можно установить в любом удобном месте. Приобретая такой холодильник, вы сможете свободно перемещать его, а также перевозить из одного помещения в другое, например, при переезде. Встроенные холодильники Side by Side : такой холодильник – это стильный элемент кухонного интерьера, который может быть вписан в модульную встроенную кухонную мебель. Встроенный холодильник может быть выбран с учетом стиля и цветовой гаммы вашей кухни, что сделает его неотъемлемой частью дизайна. Однако, такие холодильники не могут быть перемещены с места на место, и поэтому их лучше выбирать для тех, кто не планирует переезжать в ближайшее время.

: такой холодильник – это стильный элемент кухонного интерьера, который может быть вписан в модульную встроенную кухонную мебель. Встроенный холодильник может быть выбран с учетом стиля и цветовой гаммы вашей кухни, что сделает его неотъемлемой частью дизайна. Однако, такие холодильники не могут быть перемещены с места на место, и поэтому их лучше выбирать для тех, кто не планирует переезжать в ближайшее время. Смарт-холодильники Side by Side: эти холодильники могут подключаться к интернету или приложениям через сеть Wi-Fi, что дает доступ к широкому перечню дополнительных функций. При покупке смарт-холодильника Side by Side, вы сможете синхронизировать его с вашими мобильными устройствами, что позволит удаленно управлять и контролировать холодильник.

Взвешенное решение о покупке холодильника Side-by-Side

Холодильники Side by Side обладают заметными преимуществами. Однако, при этом они немного шире обычных холодильников по своим габаритам, из-за чего они подойдут не для каждой кухни. Кроме того, такие холодильники, как правило, имеют больше полок, что может затруднить хранение крупных продуктов. Установка такого холодильника также сопряжена с рядом сложностей, так как часто для таких моделей требуется подключение к водопроводу. Поэтому в будущем возможно потребуется производить ремонт труб и шлангов, замену фильтров и выполнение прочих видов обслуживания. Кроме того, стоимость холодильников Side by Side выше по сравнению со стандартными моделями. Если ваш бюджет ограничен, вам следует хорошо обдумать покупку и найти доступные по цене варианты с необходимыми вам функциями.

Подводя итог, следует отметить, что холодильник Side by Side станет надежным помощником, если вам нужно хранить большое количество замороженных продуктов. Энергоэффективность и эффективность охлаждения таких холодильников являются одними из лучших на рынке, а большинство моделей от известных брендов обладает хорошей долговечностью. Решение о приобретении такого холодильника не должно быть вызвано прихотью, иначе вас может постичь разочарование. Перед покупкой обязательно взвесите все плюсы и минусы и оцените, насколько такой холодильник будет полезен именно для вашего дома.