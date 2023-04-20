Европейские операторы создали первую в мире систему телевизионного роуминга

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Компании Telefónica и Siminn стали первопроходцами в реализации первого в мире сценария телевизионного роуминга, основанного на стандарте открытого кэширования.

Ведущая испанская телекоммуникационная компания Telefónica и крупнейший в Исландии телекоммуникационный оператор Siminn, успешно осуществили первый практический сеанс телевизионного роуминга.

Две компании смогли продемонстрировать возможность передачи видеопрограмм с локальной доставкой абоненту, находящемуся в гостевой сети. Для этого операторы объединили свои сети доставки контента (CDN) с помощью стандарта открытого кэширования, предложенного Альянсом технологий видеостриминга (SVTA).

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Тесты были основаны на следующем сценарии. Абонент Siminn, находясь в Испании, должен был получить доступ к своей телевизионной услуге через сеть Telefónica. Для этого компанией Siminn было осуществлено делегирование прав локальной доставки контента сети CDN Telefónica.

Тестирование проводилось в условиях лабораторной среды. При этом его цель заключалась в том, чтобы уже в ближайшие месяцы получить возможность задействовать тот же сценарий для широкого использования в практическом применении.

Продвигаемый SVTA проект «Открытое кэширование» предоставляет стандартные интерфейсы, позволяющие любому поставщику контента улучшить качество своих услуг передачи видео. Это достигается за счет приближения поставщика контента к конечному пользователю путем использования сетей операторов CDN. Этот сценарий позволяет операторам оптимизировать видеотрафик в своих собственных сетях. Сегодня это особенно актуально, поскольку доля видеотрафика уже составляет 80% от общего объема трафика и, как ожидается, будет продолжать расти в ближайшие годы.

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«Открытое кэширование» позволит провайдерам предоставлять пользователям телевизионные услуги улучшенного качества в то время, когда они будут получать к ним доступ, находясь за пределами своих сетей. Улучшение качества становится возможным благодаря более близкой доставке и более высокой доступности, благодаря использованию CDN местного оператора. Кроме того, оба оператора значительно снизят объём передачи трафика, связанного с этими сценариями, что приведёт к повышению эффективности обслуживания.

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