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Европейские операторы создали первую в мире систему телевизионного роуминга

НовостиТелевидение
Фото: Telefónica
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Компании Telefónica и Siminn стали первопроходцами в реализации первого в мире сценария телевизионного роуминга, основанного на стандарте открытого кэширования.

Ведущая испанская телекоммуникационная компания Telefónica и крупнейший в Исландии телекоммуникационный оператор Siminn, успешно осуществили первый практический сеанс телевизионного роуминга.

Две компании смогли продемонстрировать возможность передачи видеопрограмм с локальной доставкой абоненту, находящемуся в гостевой сети. Для этого операторы объединили свои сети доставки контента (CDN) с помощью стандарта открытого кэширования, предложенного Альянсом технологий видеостриминга (SVTA).

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Тесты были основаны на следующем сценарии. Абонент Siminn, находясь в Испании, должен был получить доступ к своей телевизионной услуге через сеть Telefónica. Для этого компанией Siminn было осуществлено делегирование прав локальной доставки контента сети CDN Telefónica.

Тестирование проводилось в условиях лабораторной среды. При этом его цель заключалась в том, чтобы уже в ближайшие месяцы получить возможность задействовать тот же сценарий для широкого использования в практическом применении.

Технологія телевізійного роумінгу

Продвигаемый SVTA проект «Открытое кэширование» предоставляет стандартные интерфейсы, позволяющие любому поставщику контента улучшить качество своих услуг передачи видео. Это достигается за счет приближения поставщика контента к конечному пользователю путем использования сетей операторов CDN. Этот сценарий позволяет операторам оптимизировать видеотрафик в своих собственных сетях. Сегодня это особенно актуально, поскольку доля видеотрафика уже составляет 80% от общего объема трафика и, как ожидается, будет продолжать расти в ближайшие годы.

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«Открытое кэширование» позволит провайдерам предоставлять пользователям телевизионные услуги улучшенного качества в то время, когда они будут получать к ним доступ, находясь за пределами своих сетей. Улучшение качества становится возможным благодаря более близкой доставке и более высокой доступности, благодаря использованию CDN местного оператора. Кроме того, оба оператора значительно снизят объём передачи трафика, связанного с этими сценариями, что приведёт к повышению эффективности обслуживания.

Ранее мы сообщали, что европейские операторы тестируют голографические звонки.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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