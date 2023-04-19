Starlink заблокирует терминалы пользователей из Украины за загрузку пиратского контента, – СМИ

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Компания SpaceX, занимающаяся развертыванием сети спутникового интернета Starlink, предупредила пользователей сервиса о возможных последствиях за загрузку и распространение пиратского контента. Об этом пишет издание AIN.UA со ссылкой на сообщение, опубликованное сообществом «Народний Starlink».

В своем сообщении SpaceX обратилась к абонентам с просьбой соблюдать законодательство относительно авторских прав и других прав на интеллектуальную собственность. Компания просит абонентов воздержаться от загрузки нелицензионного и пиратского контента.

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Пользователи, нарушающие это правило, будут отключены от сети Starlink, а их терминалы могут быть заблокированы.

По данным Reddit, пользователи Starlink по всему миру уже получали сообщения об отключении за попытки нелегально загрузить контент, принадлежащий компаниям со списка Fortune 500. Однако украинцы, загружающие пиратский контент на торрент-трекерах, также получили подобные сообщения от оператора сети Starlink.

Администратор сообщества «Народний Starlink» Александр Степанец подчеркивает, что нарушение авторских прав может привести к блокировке сервиса Starlink и ограничению трафика нарушителям. По его мнению, SpaceX будет реагировать на жалобы правообладателей и принимать соответствующие меры, чтобы предотвратить использование сети для загрузки контента с пиратских ресурсов.