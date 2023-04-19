Конец эпохи. Netflix закрывает сервис DVD-проката

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Компания Netflix объявила о закрытии в конце текущего года своей службы доставки DVD-дисков, которая работала под брендом DVD.com.

Netflix закроет сервис DVD-проката, отправив последние диски своим клиентам 29 сентября 2023 года. Компания приняла такое решение в связи с постепенным сокращением этого бизнеса. Об этом говорится в официальном блоге Netflix.

Стартовав как сервис проката DVD-дисков 25 лет назад, сегодня Netflix стал крупнейшим в мире потоковым сервисом с более чем 200 миллионами подписчиков.

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Согласно официальной истории Netflix, первые DVD-диски были отправлены 29 апреля 1998 года. Однако, с развитием технологий и увеличением популярности онлайн-стриминга, услуга постепенно теряла популярность.

Служба доставки DVD-дисков Netflix является одной из первых, которая дала пользователям возможность арендовать фильмы без необходимости посещения магазина или кинотеатра. Компания сделала ставку на удобство и легкость использования своей услуги, предоставив пользователям возможность выбирать фильмы на своем компьютере и получать их на домашний адрес в течение двух дней.

Культовые красные конверты, в которые вкладывались диски, буквально изменили способ потребления фильмов и сериалов, став отправной точкой для перехода к потоковой передаче контента.

Благодаря службе доставки DVD-дисков Netflix начала собирать информацию о предпочтениях пользователей и использовать ее для создания собственных фильмов и сериалов.

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Закрытие службы доставки DVD-дисков является еще одним шагом компании в развитии онлайн-стриминга, который становится все более популярным в мире. Netflix остается одним из крупнейших игроков в этом сегменте, производя собственные фильмы и сериалы, продолжая при этом использовать данные пользователей, чтобы определить, какие проекты разрабатывать и отправлять в производство.