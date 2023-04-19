«Киевстар» снизил абонплату в популярном тарифе

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Оператор сотовой связи «Киевстар» продолжает обеспечивать своих абонентов удобными и доступными тарифными планами. На этот раз компания запустила услугу «Суперсила Экономия» в тарифе «LOVE UA На Максимум», которая позволит клиентам экономить на услугах связи.

Активируя эту опцию, стоимость тарифного плана для абонентов уменьшится до 125 гривен вместо стандартных 175 гривен. При этом клиенты смогут настроить тариф на свой вкус, выбрав одну из Суперсил, доступных в тарифе.

Так, после активации «Суперсилы Экономия» абоненты получат безлимитные звонки внутри сети, 500 МБ мобильного интернета и одну из следующих Суперсил: 100 минут на другие сети и за границу или 5 ГБ мобильного интернета.

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Новая опция создана для тех, кому не нужны минуты на другие сети или интернет в тарифе. Главное – звонки в сети. Однако, при необходимости, абоненты смогут выбрать эти услуги как вторую Суперсилу.

Включить опцию можно удобным для себя способом: набрав бесплатный номер 47765# или найдя ее в приложении «Мой Киевстар».

Напомним, недавно «Киевстар» снизил стоимость звонков за границу.