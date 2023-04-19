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Американец подал в суд на Netflix из-за использования его фотографии в документальном фильме о реальных преступлениях

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Фото: Daily Mail
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Мужчина говорит, что он не имеет никакого отношения к делу, описанному в фильме «Автостопщик с топором», и был искренне удивлён, увидев своё изображение в ленте.

Житель штата Кентукки подал в суд на компанию Netflix за неправомерное использование в документальной ленте о реальных преступлениях фотографии, на которой он держит в руке топор.

27-летний Тейлор Хезлвуд 10 апреля подал в суде штата Техас иск на компанию Netflix, обвинив её в клевете и незаконном использовании его образа из-за того, что компания взяла его фотографию из Instagram и использовала её при съёмках фильма «Автостопщик с топором». Согласно информации издания The Washington Post, истец требует возмещения ему морального ущерба в размере не менее 1 миллиона долларов.

10 января на платформе Netflix вышел документальный фильм продолжительностью 85 минут о Калебе «Кая» МакГилвари – путешественнике автостопом, который стал известен в 2013 году после интервью в новостях. В том интервью МакГилвари рассказал, что в целях защиты себя и окружающих ударил топором Джетта Макбрайда, который подхватил его на дороге, а затем врезался в коммунальщика и напал на женщину, пытавшуюся вмешаться.

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Тогда МакГилвари объявили героем, но уже через три месяца он был арестован по обвинению в убийстве адвоката Джозефа Галфи из штата Нью-Джерси. МакГилвари заявил на допросе о том, что совершил убийство неумышленно, из-за необходимости самозащиты. Но в 2019 году его признали виновным в убийстве первой степени и приговорили к 57 годам тюремного заключения.

Между тем в июне того же 2019 года Хезлвуд разместил на своей странице в сети Instagram фотографию, на которой он держит в руке топор. Когда вышел фильм «Автостопщик с топором», Хезлвуд начал получать текстовые сообщения и вопросы от друзей и членов семьи о том, почему именно его фото было использовано в документальном фильме о настоящих преступлениях.

«Хезлвуд, конечно, безгранично взбешён из-за того, что Netflix привязал его образ к такой непристойной и печально известной истории и личности», – говорится в иске.

Напомним, недавно на Netflix состоялась премьера украинского сериала об эпохе казачества

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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