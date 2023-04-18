Sega покупает разработчика игры Angry Birds

- Реклама -

Предложение, предусматривающее покупку 100% капитала финской компании, должно быть одобрено её акционерами и держателями опционов.

В компании Sega объявили о намерении приобрести Rovio Entertainment – финскую компанию, занимающуюся разработкой мобильных игр, среди которых, в частности, игра Angry Birds.

Как говорится в пресс-релизе, в рамках так называемого «дружеского поглощения» компания Sega должна получить все акции и опционы (на общую сумму 706 миллионов евро).

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

С этим уже согласился совет директоров Rovio, поддержавший условия транзакции. Данное приобретение начнётся в следующем месяце и, как ожидается, завершится во втором квартале 2024 года после прохождения всех необходимых антимонопольных проверок.

Компания Rovio известна в мире прежде всего как разработчик Angry Birds – чрезвычайно успешной серии мобильных игр, которая уже превратилась в глобальный медиа-бренд. Помимо множества игр, в рамках франшизы было создано два анимационных фильма и несколько теле- и web-сериалов.