Американский оператор Intelsat продлит жизнь еще одному орбитальному спутнику

- Реклама -

Компания Intelsat заказала систему Northrop Grumman Mission Extension Pod (MEP) для проведения технического обслуживания одного из своих спутников в течение не менее шести лет, начиная с 2026 года. В Intelsat сообщили о достигнутой договорённости, не указав при этом, о каком из спутников, расположенных на геостационарной орбите, идёт речь.

Система MEP от Northrop – дочерней компании SpaceLogistics – представляет собой дополнительный поддерживающий двигатель. Система устанавливается с помощью Роботизированного транспортного космического аппарата (MRV) на клиентском спутнике, у которого заканчивается топливо. После установки система может продлить срок эксплуатации спутника массой 2 000 кг на дополнительные шесть лет.

Сотрудничество компаний Intelsat и Northrop Grumman вошло в историю в 2020 году, когда космический аппарат Mission Extension Vehicle (MEV-1) от компании SpaceLogistics осуществил первую в истории коммерческую стыковку на орбите, соединившись со спутником Intelsat 901. Второй MEV начал оказывать подобные услуги продления срока эксплуатации для спутника Intelsat 10-02 в 2021 году.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Компания Intelsat стремится обеспечить надёжность и безопасность управления своими объектами в космосе, – говорит технический директор компании Бруно Фромонт. – Четыре года назад Intelsat в очередной раз стал лидером в отрасли, дав совместно с Northrop Grumman старт первому в истории освоения космоса обслуживанию спутников на орбите. Новая система MEP также обеспечит выполнение миссии Intelsat по предоставлению самых надёжных услуг для наших клиентов».