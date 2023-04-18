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UARU

Американский оператор Intelsat продлит жизнь еще одному орбитальному спутнику

НовостиСпутниковая связь
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Компания Intelsat заказала систему Northrop Grumman Mission Extension Pod (MEP) для проведения технического обслуживания одного из своих спутников в течение не менее шести лет, начиная с 2026 года. В Intelsat сообщили о достигнутой договорённости, не указав при этом, о каком из спутников, расположенных на геостационарной орбите, идёт речь.

Система MEP от Northrop – дочерней компании SpaceLogistics – представляет собой дополнительный поддерживающий двигатель. Система устанавливается с помощью Роботизированного транспортного космического аппарата (MRV) на клиентском спутнике, у которого заканчивается топливо. После установки система может продлить срок эксплуатации спутника массой 2 000 кг на дополнительные шесть лет.

Сотрудничество компаний Intelsat и Northrop Grumman вошло в историю в 2020 году, когда космический аппарат Mission Extension Vehicle (MEV-1) от компании SpaceLogistics осуществил первую в истории коммерческую стыковку на орбите, соединившись со спутником Intelsat 901. Второй MEV начал оказывать подобные услуги продления срока эксплуатации для спутника Intelsat 10-02 в 2021 году.

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«Компания Intelsat стремится обеспечить надёжность и безопасность управления своими объектами в космосе, – говорит технический директор компании Бруно Фромонт. – Четыре года назад Intelsat в очередной раз стал лидером в отрасли, дав совместно с Northrop Grumman старт первому в истории освоения космоса обслуживанию спутников на орбите. Новая система MEP также обеспечит выполнение миссии Intelsat по предоставлению самых надёжных услуг для наших клиентов».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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