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Warner Bros. Discovery объединила две стриминговые услуги – новый сервис будет называться Max

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Объединённая стриминговая платформа предлагает широкий выбор контента, а также пакеты с небольшим количеством рекламы и без неё.

12 апреля компания Warner Bros. Discovery представила платформу Max – стриминговую услугу, объединяющую предложения от HBO Max и discovery+. Новая стриминговая платформа будет доступна на территории США с 23 мая, – говорится в пресс-релизе компании.

На платформе Max представлен контент из каталога Warner Bros. Discovery, оригинальные сериалы HBO, фильмы Warner Bros., вселенная DC, мир Гарри Поттера и несколько программ производства таких брендов как HGTV, Food Network, Discovery Channel и TLC. Данное предложение сочетает премиальный, престижный контент HBO Max с контентом из портфолио Discovery+, который будет охватывать программы о еде, доме, реалити и стиле жизни.

«Запуск нового бренда сигнализирует о важном изменении от двух более узких продуктов, HBO Max и discovery+, к нашему более широкому предложению контента и предложению для потребителей. В то время как каждый продукт предлагал что-то для тех или иных людей, Max сможет предложить широкий набор качественных вариантов для каждого», – отметил Дж. Б. Перретт, президент и генеральный директор отдела глобальных стриминговых платформ и игр Warner Bros. Discovery.

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Max будет иметь три тарифных плана, начиная с опции Ad Lite, которая стоит 9.99 доллара в месяц или 99.99 доллара в год и не предусматривает возможности оффлайн-загрузки. Max Ad Free стоит 15.99 доллара в месяц или 149.99 доллара в год и включает загрузку в режиме офлайн. А Max Ultimate Ad Free будет доступен за 19.99 доллара в месяц или 199.99 доллара в год – в последнем тарифном плане увеличено с двух до четырёх количество одновременных потоков, а также предусмотрены прочие аудиовизуальные обновления.

Max позиционируется как стриминговая услуга для любой возрастной категории и интересов. Одновременно с объявлением о запуске новой услуги Warner Bros. Discovery представила впечатляющий список новых программ, использующих резерв интеллектуальной собственности медиаконгломерата.

Список включает в себя новую адаптацию серии книг «Гарри Поттер», комедийный спинофф «Теории большого взрыва», приквел «Игры престолов» и драматический сериал, основанный на серии фильмов «Заклинания». Max также предварительно анонсирует спинофф «Бэтмена», «Пингвин», «Настоящий детектив: Ночная страна» и четырёхсерийный сериал HGTV «Barbie Dreamhouse Challenge».

А ещё пользователей Max ожидают усовершенствованные технические характеристики, включая новые возможности воспроизведения видео, персонализацию, базирующуюся как на машинном обучении, так и на управлении человеком, более удобный интерфейс для детей и упрощённую навигацию. Руководство также обратило внимание на решение проблем производительности, преследовавших HBO Max.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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