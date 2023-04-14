В Польше начал работу инженерный центр Netflix

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Netflix открыл свой инженерный центр в Польше. Об этом сообщает польское издание Wirtualnemedia.pl.

Расположенный в Варшаве центр занимается разработкой решений глобального масштаба и отвечает за создание инструментов, используемых внутренними командами Netflix и творческими партнёрами компании в процессе производства таких популярных проектов, как «Очень странные дела», «Уэнздей» и «Стеклянная луковица».

Возглавляет инженерный центр Лукаш Романюк – менеджер с более чем 15-летним опытом формирования и развития инженерных команд. До прихода в Netflix он работал в Amazon Web Services, а до этого 10 лет посвятил вопросам расширения структур инженерного центра GE Aviation в Польше.

«Создание и развитие команды инженеров, работающей над решениями, позволяющими людям во всём мире получать доступ к развлечениям высочайшего уровня, является увлекательной задачей. ІТ-специалисты из Польши имеют репутацию не только хорошо образованных, но и способных к разработке революционных инноваций – и именно такую команду мы планируем собрать в варшавском офисе Netflix», – говорит Романюк.

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Netflix собирается и дальше развивать инженерную команду в своём варшавском центре, а информацию о текущих вакансиях можно найти на web-сайте Netflix Jobs.

О создании в Варшаве инженерного центра Netflix было объявлено в январе текущего года. Это очередной инвестиционный проект Netflix в Польше после открытия в стране в 2022 году регионального офиса, ответственного за работу компании на нескольких рынках Центральной и Восточной Европы.

Стоит отметить, что компания Netflix выпустила уже почти 40 оригинальных польских фильмов, включая такие хиты, как отмеченный наградами сериал «Высокая вода» и фильм «Как я полюбила ганстера».

К этому году Netflix уже анонсировал премьеры ещё 12-ти оригинальных постановок, которые будут сниматься в Польше.