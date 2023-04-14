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СМИ: В Туркменистане заблокировали доступ к трём миллиардам IP-адресов

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Туркменистан продолжает оставаться одной из самых закрытых стран в мире в плане доступа к интернету.

Интернет-цензура в Туркменистане достигла небывалых масштабов: около 3 миллиардов IP-адресов заблокированы, что составляет три четверти (75%) от общего числа IP-адресов в мире. Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на свои источники в стране.

По данным издания, к осени 2022 года в Туркменистане было недоступно около двух с половиной миллиардов IP-адресов, а за полгода этот показатель увеличился ещё на полмиллиарда адресов. Всего же в мире насчитывается около 4 миллиардов уникальных IP-адресов.

Ситуация с интернет-цензурой в Туркменистане настолько ухудшается, что с каждым днем все больше и больше онлайн-ресурсов попадает под блокировку. Эта проблема была подтверждена исследованием ученых из университетов Чикаго и Мэриленда (США), которые в течение более года тестировали 15,5 миллиона доменов и выявили, что более 122 тысяч из них были заблокированы в Туркменистане.

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По мнению медиаэкспертов, подобная блокировка вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ограничивает свободный доступ туркменского населения к информации и связи. Кроме того, это препятствует развитию бизнеса в стране и связанных с ним возможностей в интернет-сфере.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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