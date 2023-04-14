Польша запретила российские каналы, вещающие на арабском языке

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Польша добавила российский телеканал RT Arabic и радиостанцию Sputnik Arabic в список каналов, запрещённых к распространению на территории страны. Об этом пишет Broadband TV News.

Перед этим в Польше была запрещена трансляция телеканалов RT-Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT-Russia Today Germany, RT-Russia Today France, RT-Russia Today Spanish и радиостанции Sputnik: соответствующее решение вступило в силу в прошлом месяце.

Как сообщили в Управлении электронных коммуникаций Польши (UKE), решение о запрете распространения программ телеканала RT Arabic и радиостанции Sputnik Arabic вступило в силу 10 апреля. Оно предусматривает запрет на распространение контента вышеупомянутых СМИ через любые средства коммуникации – такие, как кабель, спутник, телевидение через интернет, платформы и приложения для обмена видео в интернете – независимо от того, являются ли они новыми или предварительно установленными.