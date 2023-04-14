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На «Киевстар ТВ» состоялась премьера фильма «Аватар: Путь воды» – в украинской озвучке и HD-формате

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С 12 апреля самый кассовый фильм 2022 года – «Аватар: Путь воды» – доступен для просмотра на платформе «Киевстар ТВ», которая обеспечивает доступ к кино- и телевизионному контенту. Фильм предлагается на украинском языке и в высоком качестве (HD).

«Аватар: Путь воды» – первый блокбастер, который стал доступен подписчикам «Киевстар ТВ» всего спустя 3 месяца после выхода в мировой прокат.

«Аватар: Путь воды» – это американский научно-фантастический 3D-фильм Джеймса Кэмерона, премьера которого состоялась в конце 2022 года. Зрители ждали этот фильм более 13 лет. Большинство актеров из первой части «Аватара» вернулись к своим ролям. «Аватар: Путь воды» собрал более 2 миллиардов долларов США в мировом прокате и стал самым прибыльным фильмом 2022 года. Он также получил множество наград и номинаций от авторитетных мировых премий кинематографа.

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Руководство «Киевстар ТВ» уверено, что этот фильм станет одним из самых популярных среди VOD-контента. Также они добавляют, что очень важно позволить зрителю выбирать как украинский контент, так и мировые блокбастеры.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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