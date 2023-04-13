Vodafone Украина и YouTube возобновили сотрудничество: абонентам доступна бесплатная подписка на YouTube Premium

- Реклама -

Компании Vodafone и YouTube возобновили сотрудничество и предоставляют абонентам оператора в Украине возможность воспользоваться подпиской YouTube Premium бесплатно на два месяца. Это решение принято с целью обеспечить пользователям удобный инструмент доступа к огромному количеству контента в любое время, даже в неблагоприятных условиях.

С 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев изменилась, и это отразилось на их бытовых привычках и профиле потребления контента. Доступ к информации стал жизненной необходимостью для всех возрастных групп. Украинцы почти 24/7 отслеживают новости, обзоры экспертов с фронта, репортажи с международных площадок и т.д. А самым популярным местом для просмотра видео в интернете среди украинцев является видеохостинг YouTube, который объединил почти 23 млн пользователей.

Подписка YouTube Premium позволяет загружать видео на телефон, смотреть их без рекламы и не останавливаться даже на заблокированном экране или при переходе в другое приложение. Это особенно полезно в текущих условиях, когда доступ к интернету может быть ограничен.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Все абоненты Vodafone, которые еще не пользовались подписками на YouTube, YouTube Music или Google Play Music, могут воспользоваться предложением. Для этого нужно убедиться, что пакет услуг мобильной связи оплачен в соответствии с тарифом и подключить акцию самостоятельно в приложении My Vodafone или через USSD *313#.