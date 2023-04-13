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Vodafone Украина и YouTube возобновили сотрудничество: абонентам доступна бесплатная подписка на YouTube Premium

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Компании Vodafone и YouTube возобновили сотрудничество и предоставляют абонентам оператора в Украине возможность воспользоваться подпиской YouTube Premium бесплатно на два месяца. Это решение принято с целью обеспечить пользователям удобный инструмент доступа к огромному количеству контента в любое время, даже в неблагоприятных условиях.

С 24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев изменилась, и это отразилось на их бытовых привычках и профиле потребления контента. Доступ к информации стал жизненной необходимостью для всех возрастных групп. Украинцы почти 24/7 отслеживают новости, обзоры экспертов с фронта, репортажи с международных площадок и т.д. А самым популярным местом для просмотра видео в интернете среди украинцев является видеохостинг YouTube, который объединил почти 23 млн пользователей.

Подписка YouTube Premium позволяет загружать видео на телефон, смотреть их без рекламы и не останавливаться даже на заблокированном экране или при переходе в другое приложение. Это особенно полезно в текущих условиях, когда доступ к интернету может быть ограничен.

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Все абоненты Vodafone, которые еще не пользовались подписками на YouTube, YouTube Music или Google Play Music, могут воспользоваться предложением. Для этого нужно убедиться, что пакет услуг мобильной связи оплачен в соответствии с тарифом и подключить акцию самостоятельно в приложении My Vodafone или через USSD *313#.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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