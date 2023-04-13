В метро крупнейшего города Канады запустят 5G-связь

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В компании Rogers планируют развернуть сеть 5G в метро города Торонто – это станет возможным благодаря соглашению с BAI Canada.

Компания Rogers Communications планирует приобрести канадские активы компании BAI Communications. Сумма сделки не разглашается, однако её подписание даст оператору возможность запустить сеть 5G на всех линиях метро в Торонто.

В сообщении от компании Rogers говорится, что компания BAI Canada – провайдер сетевой инфраструктуры – ещё в 2012 году получила эксклюзивные права на развёртывание мобильной сети правительственного агентства Транзитная комиссия Торонто. Приобретя этого провайдера Rogers сможет получить доступ к инвестициям, необходимым для развития сети 5G.

Помимо возможности построить сеть 5G, данное соглашение, как подчеркивают в Rogers, даст компании также возможность обеспечить людям доступ к экстренным службам на всех ветках метрополитена города.

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В настоящее время пользователи могут вызвать экстренные службы только там, где присутствует сигнал мобильной сети. Например, на платформах станций, в залах и примерно в 25 процентах тоннелей.

Оператор пообещал, что он «вскоре устранит пробелы в наиболее загруженных и критических частях» системы метрополитена.

Два года

Что касается сроков развёртывания сети 5G, то, учитывая ограниченные ресурсы, строительство продлится около двух лет. При этом Rogers будет вводить сеть в эксплуатацию поэтапно, сосредоточив усилия на её усовершенствовании и расширении.

У компании есть и другие планы, связанные с предоставлением услуг мобильной связи пассажирам подземного транспорта.

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В частности, у Rogers имеется договоренность об обеспечении связью всей системы SkyTrain в Ванкувере, а также соглашения с другими операторами, работающими на 68-ми станциях метро.

Соглашение по активам BAI Canada в соответствии с предварительными договоренностями должно быть закрыто в течение двух недель, – добавили в пресс-службе Rogers.

Недавно мы сообщали, что Rogers получил разрешение на приобретение корпорации Shaw Communications за 26 млрд канадских долларов.