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В метро крупнейшего города Канады запустят 5G-связь

НовостиТелеком
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В компании Rogers планируют развернуть сеть 5G в метро города Торонто – это станет возможным благодаря соглашению с BAI Canada.

Компания Rogers Communications планирует приобрести канадские активы компании BAI Communications. Сумма сделки не разглашается, однако её подписание даст оператору возможность запустить сеть 5G на всех линиях метро в Торонто.

В сообщении от компании Rogers говорится, что компания BAI Canada – провайдер сетевой инфраструктуры – ещё в 2012 году получила эксклюзивные права на развёртывание мобильной сети правительственного агентства Транзитная комиссия Торонто. Приобретя этого провайдера Rogers сможет получить доступ к инвестициям, необходимым для развития сети 5G.

Помимо возможности построить сеть 5G, данное соглашение, как подчеркивают в Rogers, даст компании также возможность обеспечить людям доступ к экстренным службам на всех ветках метрополитена города.

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В настоящее время пользователи могут вызвать экстренные службы только там, где присутствует сигнал мобильной сети. Например, на платформах станций, в залах и примерно в 25 процентах тоннелей.

Оператор пообещал, что он «вскоре устранит пробелы в наиболее загруженных и критических частях» системы метрополитена.

Два года

Что касается сроков развёртывания сети 5G, то, учитывая ограниченные ресурсы, строительство продлится около двух лет. При этом Rogers будет вводить сеть в эксплуатацию поэтапно, сосредоточив усилия на её усовершенствовании и расширении.

У компании есть и другие планы, связанные с предоставлением услуг мобильной связи пассажирам подземного транспорта.

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В частности, у Rogers имеется договоренность об обеспечении связью всей системы SkyTrain в Ванкувере, а также соглашения с другими операторами, работающими на 68-ми станциях метро.

Соглашение по активам BAI Canada в соответствии с предварительными договоренностями должно быть закрыто в течение двух недель, – добавили в пресс-службе Rogers.

Недавно мы сообщали, что Rogers получил разрешение на приобретение корпорации Shaw Communications за 26 млрд канадских долларов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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