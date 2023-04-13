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Борьба за бренд Starlink: SpaceX Илона Маска хочет оспорить решение суда в пользу украинской компании

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Северный апелляционный хозяйственный суд открыл апелляционное производство по жалобе американской компании Space Exploration Technologies Corp., которая пытается оспорить решение Хозяйственного суда города Киева от 2 марта. То судебное решение, которое было принято в пользу украинской компании «Старлинк», касалось досрочного прекращения действия свидетельства Украины на товарный знак «Старлинк».

Согласно материалам дела, Space Exploration Technologies Corp. обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к ООО «Старлинк» и Государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций». Истец требовал досрочного частичного прекращения действия свидетельства Украины на товарный знак «Старлинк». Однако, Хозяйственный суд города Киева отказал американской компании в удовлетворении иска полностью. После этого украинский «Старлинк» даже подвергся массированной DDoS-атаке.

Компания Space Exploration Technologies Corp. не согласилась с вынесенным судебным решением и обратилась в Северный апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой. В своей жалобе истец просит отменить решение Хозяйственного суда города Киева и принять новое решение, которое удовлетворит иск полностью.

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Согласно решению Северного апелляционного хозяйственного суда, дело будет рассмотрено 16 мая в 11:00 в здании суда. Сторонам дела предоставлено право подать отзыв на апелляционную жалобу в течение 10 дней со дня получения решения.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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