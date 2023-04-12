Новая стратегия беспроводной связи Великобритании: покрытие 5G-сетями всей страны до 2030 года

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Великобритания определяется с целями внедрения SA 5G и 6G в рамках реализации плана стоимостью почти 150 миллионов фунтов стерлингов.

Что произошло

Правительство Великобритании поставило перед собой цель обеспечить доступность автономной сети 5G во всех населённых районах страны до 2030 года в рамках реализации своей последней цифровой стратегии. Новая стратегия также предусматривает выделение 100 миллионов фунтов стерлингов на исследования в области технологий 6G и обязательство обеспечить финансирование развития технологий спутникового широкополосного доступа.

В обнародованной Министерством науки, инноваций и технологий Стратегии развития беспроводной инфраструктуры перечислены различные мероприятия, направленные на содействие улучшению цифровой связи по всей стране.

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Финансовая составляющая

Объявленное финансирование включает в себя:

100 миллионов фунтов стерлингов на исследования в области технологий 6G;

40 миллионов фунтов стерлингов для инновационного фонда 5G, предназначенного для содействия инвестициям и внедрению технологии;

8 миллионов фунтов стерлингов на обеспечение доступа к широкополосной связи с помощью спутниковых технологий для 35 000 объектов, считающихся самыми «отдалёнными».

Денежные средства, выделенные на развитие 6G, как надеются в правительстве, позволят Великобритании «определиться с направлением и стимулировать исследования на ранней стадии» разработки следующего поколения беспроводных технологий и повлиять на установление глобальных стандартов.

В заявлении правительственного органа говорится, что 77 процентов населения имеет доступ к «базовому 5G» по крайней мере от одного провайдера. Но в правительстве выражают стремление «закрыть страну» автономным 5G.

Это, как считают в правительстве Британии, внесёт значительные изменения в работу бизнеса и поведение потребителей. При этом в правительстве указывают на потенциал самоходных автомобилей, промышленных роботов и приложений для умных городов.

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Одновременно с публикацией документа поддерживаемый правительством Великобритании спутниковый провайдер OneWeb объявил о том, что совместно с партнерами BT и Clarus проведёт два испытания в части стратегии подключения удалённых населённых пунктов.

В ходе этих испытаний с помощью группы низкоорбитальных спутников компания обеспечит подключение к широкополосной сети объектов на Шетландских островах и острове Ланди.

Стратегия использования частотного спектра

Одновременно со Стратегией развития беспроводной инфраструктуры власти Великобритании опубликовали документ, в котором изложена обновлённая стратегия использования спектра.

Документ включает детали обсуждения с регулятором Ofcom вопросов лицензирования полосы общего доступа и мер по «созданию среды, поддерживающей коммерческие инвестиции в 5G и расширенное беспроводное подключение».

Широкий спектр стратегии также включает будущее использование спектра в государственном секторе, связанную с этим политику по удовлетворению амбиций космического сектора и меры, способствующие достижению чистых целей.

Напомним, в этом году Великобритания начала отключение 3G-сетей.