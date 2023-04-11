В стиле SpaceX: Китай сообщил об успешном вертикальном приземлении ракеты

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В Китае утверждают, что научились обеспечивать вертикальное приземление ракет – так, как это делают в SpaceX.

Китай успешно провёл испытания, в ходе которых было осуществлено вертикальное приземление ракеты на воду. Это закладывает основы для запуска программ космических путешествий и систем многоразового использования, – сообщает китайское государственное информационное агентство Global Times.

В рамках проведенных испытаний ракета Китайской академии наук (CAS) успешно совершила вертикальную посадку в море в Хайяне, провинция Шаньдун в Восточном Китае.

Рабочая модель ракеты смогла пролететь на высоте более 1000 метров, прежде чем перейти к плавному падению. После этого ракета замедлила снижение, используя реверс тяги двигателя, и осуществила уверенное приземление с точностью менее 10 метров.

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Ракета, использованная при испытании, имеет высоту 2.1 метра и диаметр 0.5 метра, а её вес на стартовой площадке составил 93 килограмма. Движение ракеты обеспечивают спаренные двигатели, каждый с тягой 550 ньютонов, и турбореактивный двигатель, который использовался при испытании для имитации движения ракеты на жидком топливе с переменной тягой. Именно он и является двигателем, который будет использоваться при вертикальной посадке на море или на сушу.

Испытание, длившееся около десяти минут, может открыть путь к разработке технологии многоразового использования ступеней ракеты – подобно той, которую имеет американская компания SpaceX.

SpaceX стала настоящим профессионалом в области вертикальной посадки своих ускорителей. В 2015 году компания впервые совершила успешную посадку, чему предшествовал год проб и ошибок. Первая ступень ракеты использует двигатель, контролирующий её управляемый спуск и приземление на четыре ноги из углеродного волокна. Сегодня ракеты Falcon 9 регулярно приземляются на дрейфующие в море самоходные баржи.