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В стиле SpaceX: Китай сообщил об успешном вертикальном приземлении ракеты

НовостиТехнологии
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В Китае утверждают, что научились обеспечивать вертикальное приземление ракет – так, как это делают в SpaceX.

Китай успешно провёл испытания, в ходе которых было осуществлено вертикальное приземление ракеты на воду. Это закладывает основы для запуска программ космических путешествий и систем многоразового использования, – сообщает китайское государственное информационное агентство Global Times.

В рамках проведенных испытаний ракета Китайской академии наук (CAS) успешно совершила вертикальную посадку в море в Хайяне, провинция Шаньдун в Восточном Китае.

Рабочая модель ракеты смогла пролететь на высоте более 1000 метров, прежде чем перейти к плавному падению. После этого ракета замедлила снижение, используя реверс тяги двигателя, и осуществила уверенное приземление с точностью менее 10 метров.

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Ракета, использованная при испытании, имеет высоту 2.1 метра и диаметр 0.5 метра, а её вес на стартовой площадке составил 93 килограмма. Движение ракеты обеспечивают спаренные двигатели, каждый с тягой 550 ньютонов, и турбореактивный двигатель, который использовался при испытании для имитации движения ракеты на жидком топливе с переменной тягой. Именно он и является двигателем, который будет использоваться при вертикальной посадке на море или на сушу.

Испытание, длившееся около десяти минут, может открыть путь к разработке технологии многоразового использования ступеней ракеты – подобно той, которую имеет американская компания SpaceX.

SpaceX стала настоящим профессионалом в области вертикальной посадки своих ускорителей. В 2015 году компания впервые совершила успешную посадку, чему предшествовал год проб и ошибок. Первая ступень ракеты использует двигатель, контролирующий её управляемый спуск и приземление на четыре ноги из углеродного волокна. Сегодня ракеты Falcon 9 регулярно приземляются на дрейфующие в море самоходные баржи.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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