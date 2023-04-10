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В браузер Chrome добавят автоматические субтитры и их перевод на украинский язык

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Компания Google намерена добавить функцию автоматических субтитров и их перевода на украинский язык в свой браузер Chrome с помощью технологии Live Translate. Эта технология позволяет распознавать язык на устройстве одним нажатием и автоматически создавать субтитры к медиаконтенту в реальном времени, – пишет AIN.UA.

Возможности Live Translate

С помощью функции Live Translate пользователи смогут получать субтитры на украинском языке к любому видеоконтенту, который они просматривают в оригинале, а также перевод субтитров на другие языки в режиме реального времени.

Изначально живые субтитры будут доступны только для шести языков, в том числе английского, французского, немецкого, итальянского, японского и испанского. Однако пользователи смогут синхронно переводить субтитры аудио любого из этих шести языков на свой родной язык, если он есть в списке поддерживаемых (украинский язык есть среди них).

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Субтитри українською у Live Translate

Google работала над Live Translation в течение последних двух лет и впервые представила эту функцию с Google Pixel 6 в 2021 году. Вскоре технология станет доступна для пользователей браузера Chrome, что позволит создавать субтитры на украинском языке к любому видеоконтенту и смотреть видеоконтент на любом из поддерживаемых языков, что значительно облегчает понимание контента пользователем.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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