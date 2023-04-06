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В Украине утвердили состав универсального медиа-сервиса: какие каналы попали в список?

НовостиТелевидение
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6 апреля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердила состав универсального медиа-сервиса (УМС). Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Согласно закону «О медиа», Универсальный медиа-сервис содержит в себе общественные и местные публичные медиа, телеканалы местной тематики с обязательным 15% содержанием локальных новостей и программ, парламентский канал и каналы, которые имеют разрешения на временное вещание.

По решению Нацсовета, состав УМС для территории Украины включает такие каналы, как «Суспільне. Перший», «Суспільне. Культура» и местные филиалы, «Рада» и телеканалы, которые имеют разрешения на временное вещание в сети эфирного цифрового телевидения: «Ми – Україна», ICTV2, «1+1 Україна», «Сонце», «Бігуді», «Малятко», «Оце» та «Армія ТБ».

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Местные публичные аудиовизуальные медиа имеют еще шесть месяцев на регистрацию. Заместитель председателя Нацсовета, Олег Черныш, заявил, что действующий состав регулятора очень профессионально и гуманно настроен к всем лицензиатам, и с завтрашнего дня никто не будет проверять состав УМС. Это дает провайдерам определенное время для того, чтобы обеспечить сигналом своих абонентов.

Напомним, Универсальный медиа-сервис – это список телеканалов, доступ к которым гарантируется законом «О медиа» для всех пользователей, поэтому субъекты обязаны обеспечить доступ к ним. Универсальный медиа-сервис заменяет «Универсальную программную услугу», которая включает список каналов, являющихся обязательными для трансляции провайдерами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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