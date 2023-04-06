«Радио Свобода» создаёт развлекательное телевидение

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Международная некоммерческая радиовещательная организация Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), финансируемая правительством США, и известная благодаря телеканалу «Настоящее время» и радиостанции «Радио Свобода», собирается создать новую развлекательную платформу Votvot, которая будет запущена в апреле текущего года. Об этом сообщает «Агентство», со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, новая платформа Votvot станет по-настоящему развлекательным телевидением. На ней будет публиковаться культурный контент, содержащий сатиру без цензуры, музыку запрещенных исполнителей, провокационные документальные фильмы и новости. Платформа будет доступна бесплатно в виде мобильного приложения, приложений для Smart TV и в социальных сетях, включая YouTube.

Руководить новым проектом будет бывший сотрудник NBC, но в RFE/RL заявили, что продолжают поиски директора. При этом сотрудники RFE/RL планируют привлечь к работе над платформой российских звезд, включая Максима Галкина, хотя на данный момент неизвестно, примет ли он участие в проекте. В настоящее время сценарист и писатель Михаил Идов («Лондонград», «Духless 2», «Лето») сотрудничает с RFE/RL в качестве консультанта проекта.

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Кроме того, официальный представитель RFE/RL сообщил, что ведутся переговоры с другими звездами, но их имена не уточняются. В свою очередь «Радио Свобода» подтвердило, что Максим Галкин не участвует в этой инициативе на данный момент, однако Михаил Идов уже работает как советник.

Новая платформа Votvot обещает стать интересным местом для всех, кто ищет нестандартный контент и не боится погружаться в новые культурные пространства.

Развлекательный контент на Votvot будет разнообразным и интересным для широкой аудитории, а привлечение к работе над платформой российских звезд, попавших в список иноагентов, может стать дополнительным преимуществом нового проекта.