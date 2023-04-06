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UARU

Пункты пропуска на западных границах Украины оборудуют безопасным Wi-Fi

НовостиТелеком
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Путешественники, которые пересекают границу в пункте пропуска «Шегини», теперь могут воспользоваться безопасной Wi-Fi сетью. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины. В Управлении добавили, что вскоре скоростной интернет появится и в других пунктах.

Доступ к глобальной сети обеспечен спутниковым терминалом Starlink, а безопасность беспроводного сигнала осуществляется устройствами от лидера рынка FortiNET.

Западное региональное управление планирует, что до конца апреля безопасный Wi-Fi заработает в пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Руська», «Ягодин», «Порубное», «Красноильск» и «Дяковцы». Затем бесплатный интернет заработает на 18 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления.

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Это не единственный проект с внедрением беспроводного интернета в Украине. В течение года Wi-Fi на базе сети спутникового интернета Starlink планируют запустить во всех поездах «Интерсити».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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