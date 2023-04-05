UARU

UARU

В Украине создали приложение для теледистрибуции: что об этом известно?

НовостиТелевидение
- Реклама -

Официальный дистрибьютор спортивных телеканалов Setanta Sports в Украине – компания Infinitas – запустил собственное бизнес-приложение Infinitas App.

Подробности

В апреле компания Infinitas, официальный дистрибьютор спортивных телеканалов Setanta Sports в Украине, представила свое новое мобильное приложение для партнеров.

Бизнес-приложение Infinitas разработано с целью облегчения коммуникации и обеспечения удобного доступа партнеров к маркетинговым материалам и другой важной информации.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Удобное и доступное для установки партнерское приложение Infinitas App доступно на двух самых популярных мобильных платформах – Android и iOS. А регистрация новых аккаунтов осуществляется по запросу, что позволяет подтвердить подлинность каждого пользователя.

Ключевые возможности приложения

Среди возможностей, доступных пользователям Infinitas App, управление действующими контрактами, запрос на новые подключения, контроль сигнала, важные push-сообщения и удобная обратная связь с менеджером. А самое главное – своевременные анонсы телесобытий с возможностью поделиться и скачать готовые к использованию визуальные материалы и исходные файлы. Они помогут провайдеру привлекать новую и удерживать существующую аудиторию.

Infinitas App имеет свои преимущества и для правообладателей. Это новый инструмент для презентации и продвижения телеканалов непосредственно среди топ-менеджеров провайдеров. В приложении можно осуществлять целевые промоакции, удобно распространять анонсы, макеты и другие маркетинговые материалы.

- Реклама -

 

Как комментируют запуск приложения

Олександр ДовганьАлександр Довгань, директор Infinitas, рассказал в комментарии Mediasat, что бизнес-коммуникация все больше тяготеет к неформальным каналам, таким как мессенджеры и соцсети, что непременно увеличивает информационную перегруженность. Чтобы облегчить коммуникацию с партнерами и повысить эффективность сотрудничества, компания Infinitas создала совершенно новый канал – удобное мобильное приложение, где кроме оперативной коммуникации с менеджером также доступна вся важная информация в онлайн-режиме. В мобильном приложении партнеры найдут контракты, мониторинг сигнала, анонсы и промо-материалы. Все это всегда под рукой – в смартфоне.

Компания будет анализировать обратную связь, экспериментировать и развивать мобильное решение. Возможно, в будущем это приложение эволюционирует в полноценный Pay TV маркетплейс, который объединит многих правообладателей и провайдеров. Компания Infinitas открыта к сотрудничеству и смелым идеям, – отметил Александр Довгань.

Что дальше

Компания Infinitas не останавливается на достигнутом и активно использует современные программные решения не только для улучшения коммуникации с партнерами, но и в других сферах своей деятельности.

Одним из таких направлений является разработка OTT-приложения для легальных трансляций в публичных заведениях, таких как бары, рестораны, кафе, гостиницы и офисы. Приложение уже на завершающем этапе разработки. Оно позволит просматривать спортивные трансляции на экранах в публичных местах, обеспечивая качественное и легальное потребление контента. Infinitas продолжает разработку новых проектов, используя современные технологии для улучшения качества услуг своим клиентам.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Эстония заблокировала доступ к 53 сайтам с российскими телеканалами

Эстонский регулятор заблокировал доступ к web-порталам, с помощью которых можно было смотреть передачи российских телевизионных каналов.
Новости

Решение АМКУ отменено: суд не признал провайдера эфирного цифрового телевидения монополистом

Антимонопольный комитет Украины на своем официальном сайте уже заявил, что подаст апелляционную жалобу на последнее решение Хозяйственного суда города Киев.
Новости

Круизные суда обеспечили широкополосным интернетом на скорости 1.8 Гбит/сек

Решение на основе двойной антенны Ka-диапазона обеспечит на ближайшие два года неограниченную пропускную полосу на протяжении всего маршрута судна.
Новости

Суперкары Porsche оснастили системой для просмотра стриминговых сервисов

Владельцы автомобилей Cayenne в 56 странах мира смогут просматривать видео со стриминговых платформ, программы линейного телевидения и многое другое.
Новости

Почти 60% украинцев имеют доступ к скоростному интернету

На конец 2022 года общее количество линий фиксированного доступа к сети интернет в Украине, то есть абонентов проводного интернета, составляло 7,2 млн.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить