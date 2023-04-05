В Украине создали приложение для теледистрибуции: что об этом известно?

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Официальный дистрибьютор спортивных телеканалов Setanta Sports в Украине – компания Infinitas – запустил собственное бизнес-приложение Infinitas App.

Подробности

В апреле компания Infinitas, официальный дистрибьютор спортивных телеканалов Setanta Sports в Украине, представила свое новое мобильное приложение для партнеров.

Бизнес-приложение Infinitas разработано с целью облегчения коммуникации и обеспечения удобного доступа партнеров к маркетинговым материалам и другой важной информации.

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Удобное и доступное для установки партнерское приложение Infinitas App доступно на двух самых популярных мобильных платформах – Android и iOS. А регистрация новых аккаунтов осуществляется по запросу, что позволяет подтвердить подлинность каждого пользователя.

Ключевые возможности приложения

Среди возможностей, доступных пользователям Infinitas App, управление действующими контрактами, запрос на новые подключения, контроль сигнала, важные push-сообщения и удобная обратная связь с менеджером. А самое главное – своевременные анонсы телесобытий с возможностью поделиться и скачать готовые к использованию визуальные материалы и исходные файлы. Они помогут провайдеру привлекать новую и удерживать существующую аудиторию.

Infinitas App имеет свои преимущества и для правообладателей. Это новый инструмент для презентации и продвижения телеканалов непосредственно среди топ-менеджеров провайдеров. В приложении можно осуществлять целевые промоакции, удобно распространять анонсы, макеты и другие маркетинговые материалы.

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Как комментируют запуск приложения

Александр Довгань, директор Infinitas, рассказал в комментарии Mediasat, что бизнес-коммуникация все больше тяготеет к неформальным каналам, таким как мессенджеры и соцсети, что непременно увеличивает информационную перегруженность. Чтобы облегчить коммуникацию с партнерами и повысить эффективность сотрудничества, компания Infinitas создала совершенно новый канал – удобное мобильное приложение, где кроме оперативной коммуникации с менеджером также доступна вся важная информация в онлайн-режиме. В мобильном приложении партнеры найдут контракты, мониторинг сигнала, анонсы и промо-материалы. Все это всегда под рукой – в смартфоне.

Компания будет анализировать обратную связь, экспериментировать и развивать мобильное решение. Возможно, в будущем это приложение эволюционирует в полноценный Pay TV маркетплейс, который объединит многих правообладателей и провайдеров. Компания Infinitas открыта к сотрудничеству и смелым идеям, – отметил Александр Довгань.

Что дальше

Компания Infinitas не останавливается на достигнутом и активно использует современные программные решения не только для улучшения коммуникации с партнерами, но и в других сферах своей деятельности.

Одним из таких направлений является разработка OTT-приложения для легальных трансляций в публичных заведениях, таких как бары, рестораны, кафе, гостиницы и офисы. Приложение уже на завершающем этапе разработки. Оно позволит просматривать спортивные трансляции на экранах в публичных местах, обеспечивая качественное и легальное потребление контента. Infinitas продолжает разработку новых проектов, используя современные технологии для улучшения качества услуг своим клиентам.