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Суперкары Porsche оснастили системой для просмотра стриминговых сервисов

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Владельцы автомобилей Cayenne в 56 странах мира смогут просматривать видео со стриминговых платформ, программы линейного телевидения и многое другое.

Британская компания ScreenHits TV заключила соглашение о создании «автомобильного» портала для водителей автомобилей Porsche. Он будет обеспечивать возможность доступа к стриминговым платформам, а также премиальному видеоконтенту и ведущим новостным каналам.

Реализация сделки начнётся с модели Cayenne 2024 года выпуска, которая поступит в продажу в следующем году. Собственно новый Porsche Cayenne будет представлен 18 апреля.

Автомобильный гигант будет использовать технологию ScreenHits TV для создания первого в своей истории центра стриминговых развлечений в салоне автомобиля. Благодаря этому покупатели автомобилей получат прямой доступ к премиальным стриминговым платформам, каналам и видеоконтенту через интерфейс ScreenHits TV.

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Приложение от компании будет доступно на 59 рынках и на 30 языках. Оно будет содержать более тысячи премиальных потоковых каталогов и каналов, доступных на всех территориях Porsche Connect.

Для этого Porsche добавит на приборную панель 10.9-дюймовый экран, который дополнит собой  цифровую приборную панель и стандартный медиа-экран, позволяющий пассажиру просматривать видеоконтент во время движения. Porsche также позволит воспроизводить медиа со стриминговых платформ на главном 12.3-дюймовом медиа-экране, когда автомобиль стоит.

Добавим, что владельцы автомобилей Tesla с 2019 года могут воспроизводить видео через такие платформы, как Netflix и YouTube. Но другим производителям автомобилей понадобилось больше времени на то, чтобы оборудовать салоны экранами, размер которых позволяет просматривать видео. Приход потокового видео в салон автомобиля задерживается также из-за скорости сотовых сетей и стоимости доступа к ним.

По мере увеличения количества моделей самоходных автомобилей автомобильная промышленность готовится к старту бума телевидения и других развлечений в салоне авто.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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