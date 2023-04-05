Суперкары Porsche оснастили системой для просмотра стриминговых сервисов

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Владельцы автомобилей Cayenne в 56 странах мира смогут просматривать видео со стриминговых платформ, программы линейного телевидения и многое другое.

Британская компания ScreenHits TV заключила соглашение о создании «автомобильного» портала для водителей автомобилей Porsche. Он будет обеспечивать возможность доступа к стриминговым платформам, а также премиальному видеоконтенту и ведущим новостным каналам.

Реализация сделки начнётся с модели Cayenne 2024 года выпуска, которая поступит в продажу в следующем году. Собственно новый Porsche Cayenne будет представлен 18 апреля.

Автомобильный гигант будет использовать технологию ScreenHits TV для создания первого в своей истории центра стриминговых развлечений в салоне автомобиля. Благодаря этому покупатели автомобилей получат прямой доступ к премиальным стриминговым платформам, каналам и видеоконтенту через интерфейс ScreenHits TV.

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Приложение от компании будет доступно на 59 рынках и на 30 языках. Оно будет содержать более тысячи премиальных потоковых каталогов и каналов, доступных на всех территориях Porsche Connect.

Для этого Porsche добавит на приборную панель 10.9-дюймовый экран, который дополнит собой цифровую приборную панель и стандартный медиа-экран, позволяющий пассажиру просматривать видеоконтент во время движения. Porsche также позволит воспроизводить медиа со стриминговых платформ на главном 12.3-дюймовом медиа-экране, когда автомобиль стоит.

Добавим, что владельцы автомобилей Tesla с 2019 года могут воспроизводить видео через такие платформы, как Netflix и YouTube. Но другим производителям автомобилей понадобилось больше времени на то, чтобы оборудовать салоны экранами, размер которых позволяет просматривать видео. Приход потокового видео в салон автомобиля задерживается также из-за скорости сотовых сетей и стоимости доступа к ним.

По мере увеличения количества моделей самоходных автомобилей автомобильная промышленность готовится к старту бума телевидения и других развлечений в салоне авто.