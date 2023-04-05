Круизные суда обеспечили широкополосным интернетом на скорости 1.8 Гбит/сек

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Решение на основе двойной антенны Ka-диапазона обеспечит на ближайшие два года неограниченную пропускную полосу на протяжении всего маршрута судна.

Компания Speedcast внедрила специализированное решение для подключения, которое обеспечивает скорость передачи данных для новейшего судна международной круизной линии. Для судна, работающего на сжиженном природном газе и вмещающего 6 500 пассажиров, было применено решение отслеживания с помощью спутника.

Новая услуга связи была запущена на круизной линии в рамках первого 14-дневного трансатлантического перехода судна, и теперь она является неотъемлемой составляющей успеха круглогодичного обслуживания судна. Speedcast предоставляет специальную ёмкость, которая является услугой на основе CIR (гарантированная пропускная полоса), а не решением с негарантированной передачей. Ёмкость доступна на протяжении всего маршрута.

Поддержка работы бортовой сети судна осуществляется благодаря использованию технологии Speedcast TrueBeam. Она представляет собой управляемую программным обеспечением платформу, обеспечивающую предоставление качественных услуг через спутниковые лучи посредством автоматизированного интеллектуального переключения лучей и управления трафиком с учётом расположения, контуров зоны и использования гарантированной пропускной полосы.

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Решение на основе использования двойной антенны Ka-диапазона обеспечивает неограниченную пропускную полосу в течение всего маршрута судна на следующие два года с возможностью получения по запросу скорости до 1.8 Гбит/сек.

Патентованная технология TrueBeam является частью расширенного пакета сетевого управления от компании Speedcast, который также включает в себя платформу управления сетью SIGMA, службу SD-WAN корпоративного уровня и услуги кибербезопасности.