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Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» стал лидером кинопроката во Франции

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Украинский анимационный фильм «Мавка. Лесная песня», прокат которого начался в Украине в марте, стал лидером просмотров в первый день показов во Франции. Об этом сообщает «Детектор Медиа» со ссылкой на портал allocine.fr.

В среду, 29 марта, показ «Мавки» посетило 74 085 французских зрителей, из которых 57 144 были предпремьерными. Украинский мультфильм опередил голливудский блокбастер «Шазам. Гнев богов», который получил 41 900 просмотров и занял третье место по популярности.

Напомним, что «Мавка. Лесная песня» стала самым кассовым украинским фильмом за время независимости. Анимационный фильм производства студии Animagrad (FILM.UA Group) снят по мотивам пьесы украинской писательницы Леси Украинки. Во французском переводе фильм называется Le Royaume de Naya («Королевство Наи»).

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Мультфильм вышел в национальный прокат 2 марта этого года и уже успешно покорил публику за границей.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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