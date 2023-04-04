Украинская компания «Датагруп» запустила облачный сервис в Европе

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Компания «Датагруп» – ведущий оператор связи для бизнеса – объявила о запуске сервиса «Евроклауд» в Германии. Облачная инфраструктура IaaS в Европе была успешно развернута и запущена благодаря современному дата-центру, который соответствует требованиям уровня сертификации TIER IV и имеет все необходимые сертификаты международного стандарта ISO.

«Датагруп» является одним из ведущих поставщиков облачных решений в Украине. Она предлагает своим клиентам как локальные, так и международные типы облачных сервисов, в зависимости от потребностей бизнеса. В своем арсенале компания имеет три собственных облачных сервиса в Украине, которые могут быть использованы как автоматизированные решения с методами самоуправления на базе гипервизора KVM, так и профессиональные облачные сервисы для построения индивидуальных решений на базе гипервизоров Hyper-V и VMware.

Кроме того «Датагруп» предлагает конвергентные решения для клиентов государственного сектора, статус защиты которых подтвержден аттестатом КСЗИ (ДССЗЗИУ) и ISO:27001. В Европе компания сотрудничает с партнерским Cloud-провайдером Deac (Латвия) и глобальными международными провайдерами Microsoft AZUR и Google Cloud.

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Ирина Близнюк, директор департамента корпоративных продаж «Датагруп», говорит, что в связи с увеличением спроса клиентов на высокотехнологичные облачные бизнес-решения, компания организовала отказоустойчивое публичное облако «Євроклауд», которое базируется на современных серверах и системе виртуализации VMWare. Это позволит клиентам решать ресурсоёмкие задачи бизнеса и обеспечит стабильную работу ИТ-инфраструктуры.

«Датагруп» уже имеет узел связи пропускной способностью около 400 Гбит/с во Франкфурте-на-Майне. Это позволяет обеспечивать соединение с облачной инфраструктурой на разных скоростях, используя каналы передачи данных и подключения на базе сети интернет украинского или европейского сегментов.

Дополнительным преимуществом является то, что Франкфурт-на-Майне является крупнейшим хабом телеком-провайдеров. В свою очередь это обеспечивает надежное соединение с облачным сервисом, гарантирует безопасность данных и стабильную работу бизнеса с высоким уровнем SLA в обслуживании, – пояснили в пресс-службе «Датагруп».