В Канаде одобрили самое значимое соглашение в истории телекоммуникационного сектора страны

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Самое значимое соглашение в истории телекоммуникационного сектора Канады, похоже, будет заключено: предварительная договоренность о покупке корпорацией Rogers Communications корпорации Shaw Communications за 26 миллиардов канадских долларов (19 миллиардов долларов США) получила одобрение из Оттавы. Об этом сообщает канадское издание Globalnews.ca.

Одобрения сделки означает, что устранено последнее регуляторное препятствие спустя чуть более чем через два года после его возникновения.

При этом министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань занял жёсткую позицию, пообещав «быть ястребом при защите интересов канадцев», дабы обеспечить соблюдение обозначенных им условий, направленных на усиление конкуренции и снижение расходов на услуги телефонии и доступа в интернет.

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Шампань одобрил передачу лицензий на беспроводную связь от компании Freedom Mobile, принадлежащей Shaw, к компании Videotron, принадлежащей компании Quebecor, работающей в провинции Квебек и в некоторых приграничных регионах провинции Онтарио.

В июне 2022 года компании Rogers и Shaw договорились продать Freedom Mobile компании Videotron за 2.85 миллиарда канадских долларов (2.1 миллиарда долларов США), пытаясь снизить беспокойство касательно конкуренции, вызванные первоначальным предложением.

В компании Rogers объявили о предварительном соглашении по покупке компании Shaw в марте 2021 года, при этом крайний срок заключения сделки неоднократно переносился. В пятницу три компании заявили, что планируют завершить операцию до 7 апреля.

Шампань отметил, что правительство в Оттаве зафиксировало 21 юридическое обязательство от Rogers и Videotron «реально снизить цены».

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Данные условия также предусматривают открытие компанией Rogers второй штаб-квартиры в Калгари и создание «в ближайшие месяцы» 3 000 новых рабочих мест в западных регионах Канады, которые она должна сохранять по меньшей мере в течение десяти лет.

Компания Videotron должна предложить тарифные планы, которые будут на 20% дешевле, чем те, что предлагают её конкуренты. И в течение следующих двух лет потратить 150 миллионов канадских долларов (111 миллионов долларов США) на обновление сети Freedom Mobile. Она также ограничена в возможностях передачи любой лицензии Freedom Mobile в течение десяти лет.

В случае нарушения компанией Rogers этих условиях, она должна будет выплатить до 1 миллиарда канадских долларов (740 миллионов долларов США) в качестве компенсации, – сказал министр. Если Videotron не выполнит своих обязательств, на неё потенциально может быть наложен штраф в размере 200 миллионов канадских долларов (147 миллионов долларов США).

Добавим, что тарифы на сотовую связь в Канаде – одни из самых дорогих в мире.